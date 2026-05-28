Replikat me Reporterët pa Kufij për lirinë e medias, Rama: Mos injoroni faktet. Gati për dialog, caktoni vendin dhe orën
Pas deklaratës së organizatës ndërkombëtare Reporterët pa Kufij (RSF), e cila i bëri thirrje qeverisë shqiptare të përqendrohet në zgjidhjen e problemeve kronike të lirisë së shtypit në vend, kryeministri Edi Rama, ka vijuar replikat përmes një postimi në rrjetin social “X”.
Reporterët pa Kufij kishte theksuar në deklaratën e tyre se “Kryeministër Edi Rama, në vend që të përpiqeni më kot të provoni se #RSFIndex gabon, ju propozojmë ta përdorni këtë energji për të zgjidhur problemet kronike të lirisë së shtypit në Shqipëri. Së bashku me partnerët e saj lokalë, RSF është e gatshme për një dialog mbi propozimet e saj.”
I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh se nuk ka synuar të mohojë rëndësinë e shqetësimeve të ngritura, por të ndajë të dhëna të verifikuara që tregojnë një panoramë më të gjerë mbi gjendjen e medias në Shqipëri.
Rama theksoi se vendi mbetet larg përkufizimit të një mjedisi mediatik “të kapur”, pavarësisht sfidave që ekzistojnë.
“Sinqerisht, qëllimi im nuk ishte të provoja se e kishit gabim. Thjesht mendova se ia vlente të ndaja informacion shtesë të bazuar në fakte, duke supozuar se do të ishit të hapur ndaj burimeve objektive dhe të paanshme, edhe kur ato sfidojnë supozimet ekzistuese. Sugjeroni një datë dhe vend, dhe unë do të marr pjesë me kënaqësi, sepse prej vitesh kam shpresuar të angazhohem në atë lloj dialogu domethënës që ju thoni se e prisni me kënaqësi.” – u shpreh Rama.
Ai gjithashtu inkurajoi RSF të mos shpërfillë evidencën empirike dhe sugjeroi që organizata të lidhet me ekspertët e rinj që përdorin mjete të bazuara në inteligjencë artificiale, për të forcuar metodologjinë e saj.
Mes të tjerash, kreu i qeverisë i ka ftuar drejtuesit e organizatës në një tryezë diskutimi së bashku me partnerët lokalë, duke u kërkuar atyre të sugjerojnë vetëm datën dhe vendin e takimit.
Po ashtu, ai i ka inkurajuar ata të bashkëpunojnë me krijuesit e një mjeti të inteligjencës artificiale për të forcuar metodologjinë e tyre dhe për të mos iu shmangur të vërtetës.
Ai shtoi se Shqipëria mbetet larg përkufizimit të një mjedisi mediatik “të kapur”, pavarësisht sfidave reale që ekzistojnë në mbrojtjen e gazetarëve dhe përmirësimin e standardeve të medias.
“Në të njëjtën kohë, do t’ju inkurajoja të mos e shpërfillni evidencën empirike thjesht sepse ajo çon drejt një përfundimi tjetër. Madje mund të ia vlejë të lidheni drejtpërdrejt me të rinjtë pas atij mjeti mbresëlënës të bazuar në inteligjencë artificiale dhe të shqyrtoni nëse ka hapësirë për bashkëpunim në forcimin e mëtejshëm të metodologjisë suaj. Në fund të ditës, afrimi me të vërtetën ka më shumë rëndësi sesa kapja pas përfundimeve që mund të meritojnë rishqyrtim. Pres me kënaqësi të takohemi rreth një tryeze të rrumbullakët dhe, deri atëherë, do të vazhdoj të ndaj çdo gjetje të re që mund të kontribuojë në diskutim.” – shkruan kryeministri Rama në X.
PM @ediramaal, plutôt que d’essayer de démontrer, en vain, que le #RSFIndex a tort, nous vous proposons de consacrer cette énergie à résoudre les problèmes endémiques de liberté de la presse en #Albanie. Avec ses partenaires locaux, RSF est prête à un dialogue sur ses… https://t.co/Pd5rtWOPNW
Reagimi i plotë i kryeministrit Edi Rama në X
Pa asnjë vlerë? Uau. Ky është një reagim çuditërisht shpërfillës ndaj të dhënave që duken njëkohësisht të besueshme dhe shumë të rëndësishme.
Ju paraqiten të dhëna të verifikuara mirë, të cilat tregojnë se Shqipëria është 33 pikë përqindjeje poshtë pragut që zakonisht lidhet me sistemet mediatike “të kapura”, dhe megjithatë ju besoni se kjo nuk ka fare rëndësi?
Sinqerisht, qëllimi im këtu nuk ishte të provoja se e kishit gabim. Thjesht mendova se ia vlente të ndaja informacion shtesë të bazuar në fakte, duke supozuar se do të ishit të hapur ndaj burimeve objektive dhe të paanshme, edhe kur ato sfidojnë supozimet ekzistuese.
Gjithashtu besoja se mund të ishte inkurajuese të pranohej se Shqipëria mbetet mjaft larg përmbushjes së përkufizimit të një mjedisi mediatik “të kapur”, pavarësisht sfidave shumë reale që ende ekzistojnë në përmirësimin e standardeve të medias dhe në mbrojtjen e gazetarëve.
Unë nuk e kam vënë kurrë në dyshim rëndësinë e shqetësimeve të ngritura në planin tuaj udhëzues dhe do ta mirëprisja sinqerisht mundësinë për t’i diskutuar ato më tej me ju dhe partnerët tuaj vendorë në çdo kohë. Thjesht sugjeroni një datë dhe vend, dhe unë do të marr pjesë me kënaqësi, sepse prej vitesh kam shpresuar të angazhohem në atë lloj dialogu domethënës që ju thoni se e prisni me kënaqësi.
Në të njëjtën kohë, do t’ju inkurajoja të mos e shpërfillni evidencën empirike thjesht sepse ajo çon drejt një përfundimi tjetër. Madje mund të ia vlejë të lidheni drejtpërdrejt me të rinjtë pas atij mjeti mbresëlënës të bazuar në inteligjencë artificiale dhe të shqyrtoni nëse ka hapësirë për bashkëpunim në forcimin e mëtejshëm të metodologjisë suaj.
Në fund të ditës, afrimi me të vërtetën ka më shumë rëndësi sesa kapja pas përfundimeve që mund të meritojnë rishqyrtim. Pres me kënaqësi të takohemi rreth një tryeze të rrumbullakët dhe, deri atëherë, do të vazhdoj të ndaj çdo gjetje të re që mund të kontribuojë në diskutim.
Dear @RSF_inter I am heading to Brussels where today Albania will make another important step on its path towards membership in the European Union. An essential part of that journey is, of course, both the progress achieved and the work still to be done regarding the media…
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.