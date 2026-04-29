Rexhaj: Reagimi i Elisa Spiropalit për Partinë Socialiste duket si ai i një OJQ-je
Ish-ministrja e Jashtme Elisa Spiropali ka shprehur së fundmi kritika ndaj funksionimit të Partisë Socialiste, duke ngritur pyetjen nëse këto qëndrime po shndërrohen në një debat të brendshëm të rëndësishëm brenda radhëve rozë.
Në një emision televiziv ishte i ftuar analisti Albatros Rexhaj, i cili ka publikuar së fundmi një shkrim me titullin “Spiropali, ose çmimi i një diagnoze me vonesë”; sipas TV Klan, Rexhaj kundërshtoi tezën se në Partinë Socialiste mungon mendimi i lirë dhe debati konstruktiv, duke sjellë si shembull sjelljen dhe rolin e Erion Braçes.
Rexhaj pyeti pse Spiropali nuk ngriti zërin kur ka qenë ministre apo kryetare e Kuvendit, dhe argumentoi se sot nuk mund të thuhet se debati ndalohet brenda PS-së. Ai theksoi se figura si Erion Braçe flasin lirshëm, dhe se shumë ministra socialistë duket se e respektojnë dhe frikësohen më shumë zërin e tij sesa kundërshtarët jashtë radhëve të partisë.
Sipas tij, Braçe merret me çështje konkrete të qytetarëve dhe flet nga një pozicion i fortë moral, pa u ndalur nga udhëheqja e partisë; për këtë arsye, ideja se kritika dhe debati pengohen në PS, sipas Rexhajt, bie poshtë. Ai gjithashtu u shpreh se reagimi i Spiropalit i ngjan më shumë veprimit të një organizate joqeveritare dhe vuri në dukje se në partitë e majta disiplina është e theksuar dhe separatizmi perceptohet si devijim; këto komente u bënë gjatë debatit, raporton TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.