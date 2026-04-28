Rigjenerimi i mëlçisë në laborator: metoda ‘Boost’ tregon rezultate te kaviet
Studiuesit kanë arritur të rigjenerojnë plotësisht mëlçinë brenda organizmit në teste laboratorike me kaviet. Eksperimentet tregojnë se kombinimi i qasjeve të ndryshme teknike mund të hapë rrugë të reja për restaurimin e organeve të dëmtuara.
Raporton TV Klan se ekipi i Universitetit Harvard, në një studim të botuar në revistën Science Advances, përdori një përzierje të inxhinierisë së indeve dhe biologjisë sintetike për të aktivizuar katër linja faktorësh të rritjes mbi strukturat e kultivuara, duke lehtësuar zhvillimin dhe integrimin e indeve të reja të mëlçisë.
Rezultatet përfshijnë një rritje qelizore deri në 500%, pa shenja fibrozë, inflamacion apo formim tumoral në indin e ri. Metoda, e emërtuar “Boost”, u tolerua mirë nga kafshët në provë dhe konsiderohet një provë parimore premtuese, megjithëse kërkon optimizim dhe verifikime të mëtejshme.
Gjetjet kanë potencial për të ndikuar në rigjenerimin e organeve të tjera si zemra dhe pankreasi, por mbeten në fazë kërkimore para se të aplikohen klinikisht. Sipas TV Klan, nevojiten studime shtesë për të vlerësuar sigurinë dhe efektet afatgjata të kësaj qasjeje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.