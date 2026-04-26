Rijetësohet siti arkeologjik i Adrianopolit
Siti arkeologjik i Adrianopolit është një prej pikave me vlera të veçanta historike dhe trashëgimisë kulturore në zonën e Gjirokastrës. Falë interesimit në rritje tashmë ky sit arkeologjik po kthehet në një qendër të rëndësishme për zhvillimin e turizmit.
Me projektet që kanë nisur të zbatohen së fundi synohet rijetësimi i Adrianopolit antik dhe rritja e vizitueshmërisë së tij nga turistët vendas dhe të huaj.
“DRKK në Gjirokastër është duke ndërhyrë me rrethimin e teatrit antik të Adrianopolit, në fshatin Sofratikë, Bashkia Dropull, në kuadër të ruajtjes dhe konservimit të monumenteve pasi kjo zonë ka për shqetësim kullotjen e tufave të bagëtive, ne jemi të detyruar që të bëjmë një rrethim të saj pas miratimit të këtij projekti, punonjësit janë duke përfunduar të gjithë pjesën e rrethimit të këtij siti, gjithashtu kjo gjë sjell edhe një performancë më të lartë për vizitorët e ndryshëm që vijnë në këtë sit”, tha Ardis Duka, Drejtor i DRKK Gjirokastër.
Pjesë e projekteve është rikonstruksioni i segmentit rrugor që të çon në sitin arkeologjik, vendosja e biletarisë si dhe stacionimi i guidave turistike.
“Në bashkëpunim me bashkinë Dropull është duke u hartuar edhe projekti për rehabilitimin e rrugës që të çon në këtë qytet antik, Parku Arkeologjik i Adrianopolit nuk është me pagesë në këtë park nuk ofrohen shërbime biletarie apo shërbime të tjera siç janë ciceronët, gjithashtu në gjithë sitet arkeologjike janë të vendosura guida të cilat janë turoperator, në këtë sit në periudha të ndryshme kohore punonjësit e Drejtorisë Rajonale ofrojnë shërbimin e guidave”, shtoi ai.
Megjithëse gërmimet arkeologjike të kryera në të kanë nxjerrë në dritë vlera të reja, sërish ky sit simbolizohet me teatrin e gurtë. Teatri antik i Adrianopolit datohet rreth dhjetëvjeçarëve të mesit të shek. II p.e.s.
Ai ka një kapacitet prej 4 mijë spektatorë dhe është i pajisur me 27 shkallë, 4 hyrje dhe një skenë me dy kate. Teatri për nga mënyrë e punimit të mureve ofron më tepër me teatrin e Butrintit.
