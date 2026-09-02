🌤️
Tiranë 29°C · Kryesisht kthjellët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.37 ▲0.17%
ARI 4,373 ▼0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,598 ▼ -1.51% ETH $2,422 ▼ -2.14% XRP $1.3481 ▼ -2.62% SOL $100.0700 ▼ -3.13%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.37 ▲0.17 % ARI 4,373 ▼0.54 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.37 ▲0.17 % ARI 4,373 ▼0.54 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
STAMBOLL – 10 të zhdukur pas përplasjes mes dy anijeve tregtare Sveçla shpallet fajtor për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend Grealisht tek Everton, Mudryk te Tottenham! Merkato në kohën “shtesë” e Premier League Deda ka një pyetje për 6 deputetët e LDK-së: Pse vendimet e kryesisë të vitit 2016 ishin obligative, ndërsa jo ato të 2026? Bie ‘gongu’ i merkatos, Manchester City bën çmendurinë orën e fundit: 220 mln euro për dy lojtarë, ble Enzo Fernandez
Menu
Arte

Rikthehet pas 14 vitesh Festivali i Filmit Shqiptar, Rama: Një festë për artin dhe të ardhmen e kinematografisë sonë

· 1 min lexim
dhe të ardhmen e kinematografisë

Pas një ndërprerjeje prej disa vitesh, nesër më 3 shtator, rikthehet edicioni i 14-të i Festivalit Kombëtar të Filmit Shqiptar pranë Universitetit të Arteve në Tiranë.

Kryeministri Edi Rama ndau sot mesazhin promovues të festivalit, teksa thekson se deri më 12 shtator Festivali Kombëtar i Filmit Shqiptar do të festojë artin, historinë dhe të ardhmen e kinematografisë sonë.

Mbrëmja e parë hapëse do të bëjë bashkë kineastët, aktorët dhe dashamirësit e artit pamor në një festë dedikuar trashëgimisë dhe të ardhmes së kinematografisë sonë.

Festivali Kombëtar i Filmit Shqiptar, i cili rikthehet pas 14 vitesh synon të krijojë ura komunikimi mes kinematografisë shqiptare dhe publikut.

Ai bashkon audiencën me prodhimet tona filmike, ndërkohë që frymëzon dhe inkurajon të rinjtë të bëhen pjesë e industrisë dhe të kontribuojnë aktivisht në të ardhmen e saj.

Në kuadër të festivalit do të ndahen gjithashtu çmime karriere për 15 figura të njohura të kinematografisë shqiptare, si vlerësim për kontributin e tyre artistik dhe profesional.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu