Rinisim sulmet nëse Teherani s’pranon marrëveshje, Hegseth: Do të bllokojmë portet e Iranit për aq kohë sa të jetë e nevojshme
“Shtetet e Bashkuara do të bllokojnë portet iraniane për aq kohë sa të jetë e nevojshme”- kështu u shpreh Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth duke kërcënuar me sulme të reja nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje paqeje.
“Nëse Irani zgjedh keq, atëherë do të ketë një bllokadë dhe bomba që do të bien mbi infrastrukturën dhe objektete e energjisë”- deklaroi Hegseth gjatë një konference për shtyp në Pentagon së bashku me Shefin e Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, Gjeneralin Dan Caine.
Forcat amerikane filluan bllokimin e porteve iraniane të hënën, pasi bisedimet e paqes në Pakistan përfunduan pa një marrëveshje një ditë më parë. Caine, oficeri më i lartë ushtarak amerikan tha se bllokada vlen për të gjitha anijet, pavarësisht kombësisë, që shkojnë drejt ose dalin nga portet iraniane.
“Nëse nuk i përmbaheni kësaj bllokade, ne do të përdorim forcën”- u shpreh gjenerali. “Deri tani, 13 anije kanë bërë zgjedhjen e mençur dhe janë kthyer mbrapsht”- shtoi ai.
Ndërkohë, Hegseth duke iu drejtuar drejtpërdrejt udhëheqësve iranianë tha se SHBA e di se çfarë asetesh ushtarake po zhvendosin dhe ku po i zhvendosin ato.
Admirali Brad Cooper, kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila është përgjegjëse për forcat amerikane në Lindjen e Mesme, tha se Uashingtoni po e përdor armëpushimin për t’u riarmatosur dhe për të përshtatur taktikat, teknikat dhe procedurat e saj.
