Rizoto me kungull të verdhë është një pjatë e parë delikatë dhe e veçante. Përgatitur me oriz Olim cilësorë kthehet në një pjatë shumë e shijshme.
Rizoto me kungull të verdhë
Sasia: 4 persona
Kalori: 120kcal
Përbërësit
- 350 gr oriz Olim
- 500 gr kungull i verdhë
- 2 kokrra qepë
- 1,5 L lëng perimesh
- 100 gr djathë parmigiano Reggiano
- 50 ml verë e bardhë
- 50 gr gjalpë
- vaj ulliri
- piper i zi
- kripë
Përgatitja
Për të përgatitur një pjatë të parë rizoto me kungull të verdhë, me oriz cilësorë Olim, si fillim duhet të përgatisim lëngun e perimeve. Ju këshillojmë mos të përdorni produkte të gatshme, në rast të kundër mjafton dhe vetëm ujë.
Në një enë të bollshme hidhni perime të ndryshme dhe i lini në zjarre për të paktën 1 orë. Filtroni ujin dhe mbajeni në zjarre.
Fillojmë përgatitjen duke prere hollë qepën dhe ne një tigan për rizoto hedhim vaj ulliri dhe shtojmë qepën duke mbajtur zjarrin të ulët.
Presim kungullin e verdhë në kubik të vegjël pasi e kemi qëruar dhe hequr farat. Në një tiganin me qepë bashkojmë copat e kungullit. I kaurdisim bashkë dhe me pas shtojmë pak lëng perime. I lëmë në zjarre për rreth 20 minuta.
Në një enë tjetër pa shtuar yndyrë hedhim orizin cilësor Olim dhe e lemë në zjarr për te paktën 5-7 minuta. Më pas hedhim verën e bardhë dhe e lëmë derisa të avullojë alkooli. Shtojmë orizin tek tigani me kungull.
Vazhdojmë hedhim herë pas here lëng perimesh ne rizoto me kungull të verdhë dhe e trazojmë shpesh. Vazhdojmë kështu derisa orizi është pothuajse i bërë. Shtojmë në të kripe dhe pak piper. Fikim zjarrin dhe më pas hedhim gjalpin duke e trazuar shpejt.
Në rizoto shtojmë edhe djathin e grirë. E trazojmë mirë të gjithë masën.
Rizoto me kungull të verdhë është gati. Për këtë recetë kemi përdorur orizin Olim, i cili është ideal për rizoto. Shërbejmë rizoton e përgatitur nëpër pjata dhe sipas dëshirës mund të shtojmë akoma djathë të grirë.
Ju bëftë mirë!
