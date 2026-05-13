13 May 2026
Receta gatimi

Rizoto me kungull të verdhë

· 3 min lexim
Rizoto me kungull të verdhë është një pjatë e parë delikatë dhe e veçante. Përgatitur me oriz Olim cilësorë kthehet në një pjatë shumë e shijshme.

Prep Time20 minutes
Cook Time30 minutes
Total Time50 minutes
Course: Main Course
Cuisine: Mediterranean
Keyword: oriz
Sasia: 4 persona
Kalori: 120kcal

Përbërësit

  • 350 gr oriz Olim
  • 500 gr kungull i verdhë
  • 2 kokrra qepë
  • 1,5 L lëng perimesh
  • 100 gr djathë parmigiano Reggiano
  • 50 ml verë e bardhë
  • 50 gr gjalpë
  • vaj ulliri
  • piper i zi
  • kripë

Përgatitja

  • Për të përgatitur një pjatë të parë rizoto me kungull të verdhë, me oriz cilësorë Olim, si fillim duhet të përgatisim lëngun e perimeve. Ju këshillojmë mos të përdorni produkte të gatshme, në rast të kundër mjafton dhe vetëm ujë.
  • Në një enë të bollshme hidhni perime të ndryshme dhe i lini në zjarre për të paktën 1 orë. Filtroni ujin dhe mbajeni në zjarre.
  • Fillojmë përgatitjen duke prere hollë qepën dhe ne një tigan për rizoto hedhim vaj ulliri dhe shtojmë qepën duke mbajtur zjarrin të ulët.
  • Presim kungullin e verdhë në kubik të vegjël pasi e kemi qëruar dhe hequr farat. Në një tiganin me qepë bashkojmë copat e kungullit. I kaurdisim bashkë dhe me pas shtojmë pak lëng perime. I lëmë në zjarre për rreth 20 minuta.
  • Në një enë tjetër pa shtuar yndyrë hedhim orizin cilësor Olim dhe e lemë në zjarr për te paktën 5-7 minuta. Më pas hedhim verën e bardhë dhe e lëmë derisa të avullojë alkooli. Shtojmë orizin tek tigani me kungull.
  • Vazhdojmë hedhim herë pas here lëng perimesh ne rizoto me kungull të verdhë dhe e trazojmë shpesh. Vazhdojmë kështu derisa orizi është pothuajse i bërë. Shtojmë në të kripe dhe pak piper. Fikim zjarrin dhe më pas hedhim gjalpin duke e trazuar shpejt.
  • Në rizoto shtojmë edhe djathin e grirë. E trazojmë mirë të gjithë masën.
  • Rizoto me kungull të verdhë është gati. Për këtë recetë kemi përdorur orizin Olim, i cili është ideal për rizoto. Shërbejmë rizoton e përgatitur nëpër pjata dhe sipas dëshirës mund të shtojmë akoma djathë të grirë.

Ju bëftë mirë!

Receta të tjera për të përgatitur rizoto: rizoto me spinaq, rizoto me shafran ose lexo rizoto me luleshtrydhe.

