Rooney: Manchester United duhet t’i besojë Carrick-ut si trajner të përhershëm
‘Ish-sulmuesi i Wayne Rooney ka bërë thirrje që Manchester United t’i japë përgjithmonë detyrën e trajnerit Michael Carrick, pas rezultateve pozitive që skuadra ka arritur nën drejtimin e tij.
Fitorja 3–1 ndaj Aston Villa në Old Trafford të dielën e çoi United të shkëputet në vendin e tretë të Premier League.
Që kur u emërua trajner deri në fund të sezonit në janar, Carrick ka udhëhequr ekipin drejt shtatë fitoreve në nëntë ndeshje. Në dy periudhat e tij në krye të skuadrës, vetëm Sven-Göran Eriksson, Carlo Ancelotti dhe Manuel Pellegrini kanë arritur më shumë se gjashtë fitore radhazi në shtëpi në fillim të punës së tyre në Premier League.
Drejtuesit e klubit synojnë të shqyrtojnë të gjitha opsionet përpara se të marrin një vendim në verë. Pronari Jim Ratcliffe nuk dha një përgjigje të qartë për të ardhmen e Carrick kur u pyet në Shanghai përpara Chinese Grand Prix, por theksoi se trajneri po bën një punë të mirë.
Rooney, i cili ishte me pushime me ish-shokun e tij të ekipit kur u shkarkua Rúben Amorim, tha për BBC Radio 5 Live se Carrick duhet të konfirmohet menjëherë në detyrë.
“100% ai duhet ta marrë këtë punë. E njoh shumë mirë Michael Carrick. E njoh karakterin dhe personalitetin e tij. Skuadrës i duhej një mendje e qetë dhe dikush që e njeh klubin. Lojtarët kishin nevojë për mbështetje dhe ai ua ka dhënë,” tha Rooney.
Sipas tij, nën drejtimin e Carrick lojtarët po luajnë me më shumë cilësi dhe si një skuadër më e bashkuar.
Vetë Carrick shmangu komentet për deklaratat e Rooney-t dhe tha se nuk ndikohet nga diskutimet për të ardhmen e tij.
“Nuk më ndikon aspak,” tha ai, duke shtuar se fokusi i tij është ndeshja e radhës kundër AFC Bournemouth.
Trajneri konfirmoi se ka biseduar me drejtorin ekzekutiv Omar Berrada dhe drejtorin sportiv Jason Wilcox pas fitores ndaj Aston Villa, por theksoi se për momentin është i përqendruar vetëm te puna me ekipin.
