EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
S&P 500 6,716 ▲0.25 % DOW 46,993 ▲0.1 % NASDAQ 22,480 ▲0.47 % NAFTA 94.33 ▼1.26 % ARI 5,000 ▼0.17 % S&P 500 6,716 ▲0.25 % DOW 46,993 ▲0.1 % NASDAQ 22,480 ▲0.47 % NAFTA 94.33 ▼1.26 % ARI 5,000 ▼0.17 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
Tragjedi në Vjenë: Shembja e skelës u merr jetën 4 punëtorëve shqiptarë
Rooney: Manchester United duhet t’i besojë Carrick-ut si trajner të përhershëm

‘Ish-sulmuesi i Wayne Rooney ka bërë thirrje që Manchester United t’i japë përgjithmonë detyrën e trajnerit Michael Carrick, pas rezultateve pozitive që skuadra ka arritur nën drejtimin e tij.

Fitorja 3–1 ndaj Aston Villa në Old Trafford të dielën e çoi United të shkëputet në vendin e tretë të Premier League.

Që kur u emërua trajner deri në fund të sezonit në janar, Carrick ka udhëhequr ekipin drejt shtatë fitoreve në nëntë ndeshje. Në dy periudhat e tij në krye të skuadrës, vetëm Sven-Göran Eriksson, Carlo Ancelotti dhe Manuel Pellegrini kanë arritur më shumë se gjashtë fitore radhazi në shtëpi në fillim të punës së tyre në Premier League.

Drejtuesit e klubit synojnë të shqyrtojnë të gjitha opsionet përpara se të marrin një vendim në verë. Pronari Jim Ratcliffe nuk dha një përgjigje të qartë për të ardhmen e Carrick kur u pyet në Shanghai përpara Chinese Grand Prix, por theksoi se trajneri po bën një punë të mirë.

Rooney, i cili ishte me pushime me ish-shokun e tij të ekipit kur u shkarkua Rúben Amorim, tha për BBC Radio 5 Live se Carrick duhet të konfirmohet menjëherë në detyrë.

“100% ai duhet ta marrë këtë punë. E njoh shumë mirë Michael Carrick. E njoh karakterin dhe personalitetin e tij. Skuadrës i duhej një mendje e qetë dhe dikush që e njeh klubin. Lojtarët kishin nevojë për mbështetje dhe ai ua ka dhënë,” tha Rooney.

Sipas tij, nën drejtimin e Carrick lojtarët po luajnë me më shumë cilësi dhe si një skuadër më e bashkuar.

Vetë Carrick shmangu komentet për deklaratat e Rooney-t dhe tha se nuk ndikohet nga diskutimet për të ardhmen e tij.

“Nuk më ndikon aspak,” tha ai, duke shtuar se fokusi i tij është ndeshja e radhës kundër AFC Bournemouth.

Trajneri konfirmoi se ka biseduar me drejtorin ekzekutiv Omar Berrada dhe drejtorin sportiv Jason Wilcox pas fitores ndaj Aston Villa, por theksoi se për momentin është i përqendruar vetëm te puna me ekipin.

