Rrëzohet avioni në aeroportin e Miamit, 5 të vdekur dhe të tjerë të plagosur
Një avion mallrash i Amazon Air ka dalë jashtë pistës gjatë përpjekjes për t’u ulur në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit, duke shkaktuar një aksident tragjik ku pesë persona humbën jetën dhe pesë të tjerë u plagosën rëndë.
Avioni, një Boeing 767-300, u rrëzua pak para orës 14:00 sipas kohës lokale, pasi ishte nisur nga Aeroporti Ndërkombëtar Luis Muñoz Marín në San Juan të Porto Rikos. Gjatë aksidentit, avioni goditi edhe disa automjete në tokë.
Kryetarja e Qarkut Miami-Dade, Daniella Levine Cava, konfirmoi se pesë persona kanë humbur jetën dhe pesë të tjerë janë plagosur. Sipas saj, ekipet e shpëtimit mbërritën në vendngjarje vetëm pak sekonda pas përplasjes.
Tre nga personat e plagosur ndodhen në gjendje kritike, bëri të ditur shefi i zjarrfikësve të Miamit, Raied Jadallah. Disa prej të plagosurve kishin mbetur të bllokuar brenda ose nën automjete dhe u desh ndërhyrja e ekipeve të zjarrfikësve dhe shpëtimit për t’i nxjerrë.
Pas aksidentit, Administrata Federale e Aviacionit (FAA) urdhëroi anulimin e të gjitha fluturimeve, ndërsa ekipet e emergjencës vijuan punën në zonën e përplasjes, ku u raportua prani e madhe tymi. Ngjarja ndodhi gjatë fundjavës së Ditës së Punës, një prej periudhave më të ngarkuara të udhëtimeve në SHBA.
Ende nuk dihet nëse personat që humbën jetën ndodheshin në avion, në tokë apo në të dyja.
Amazon deklaroi se po “punon ngushtë me autoritetet dhe zyrtarët lokalë për të kuptuar saktësisht se çfarë ka ndodhur”.
Autoritetet theksuan se është ende herët për të përcaktuar shkakun e aksidentit. Hetimi do të drejtohet nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit (NTSB), i cili pritet të japë më shumë informacion në një konferencë për shtyp të hënën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.