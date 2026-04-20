S&P 500 7,113 ▼0.18 % DOW 49,424 ▼0.05 % NASDAQ 24,371 ▼0.4 % NAFTA 86.22 ▲4.4 % ARI 4,838 ▼0.85 % S&P 500 7,113 ▼0.18 % DOW 49,424 ▼0.05 % NASDAQ 24,371 ▼0.4 % NAFTA 86.22 ▲4.4 % ARI 4,838 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
Sporti

Rumania zgjedh pasardhësin e Lucescut, i beson stolin një legjende

· 1 min lexim

Rumania ka zgjedhur trajnerin e saj të ri: legjendën e futbollit rumun Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi është pasardhësi i Mircea Lucescut, i cili ndërroi jetë më 7 prill në moshën 80-vjeçare. Për ish-lojtarin e Barcelonës (dhe golashënuesin më të mirë të të gjitha kohërave të Rumanisë), kjo është periudha e tij e dytë si trajner i Rumanisë, pas një periudhe në vitin 2001, kur nuk arriti të kualifikohej për Kupën e Botës 2002.

“Ne mund të bëhemi më të mirët,” deklaroi ai në një konferencë për shtyp.

Në deklaratën e Federatës Rumune shkruhej: “Gheorghe Hagi ka nënshkruar një kontratë për dy ciklet e ardhshme kualifikuese, me misionin për ta rikthyer ekipin kombëtar në elitën e futbollit botëror.”

