Rumania zgjedh pasardhësin e Lucescut, i beson stolin një legjende
Rumania ka zgjedhur trajnerin e saj të ri: legjendën e futbollit rumun Gheorghe Hagi.
Gheorghe Hagi është pasardhësi i Mircea Lucescut, i cili ndërroi jetë më 7 prill në moshën 80-vjeçare. Për ish-lojtarin e Barcelonës (dhe golashënuesin më të mirë të të gjitha kohërave të Rumanisë), kjo është periudha e tij e dytë si trajner i Rumanisë, pas një periudhe në vitin 2001, kur nuk arriti të kualifikohej për Kupën e Botës 2002.
“Ne mund të bëhemi më të mirët,” deklaroi ai në një konferencë për shtyp.
Në deklaratën e Federatës Rumune shkruhej: “Gheorghe Hagi ka nënshkruar një kontratë për dy ciklet e ardhshme kualifikuese, me misionin për ta rikthyer ekipin kombëtar në elitën e futbollit botëror.”
