Rusia godet Ukrainën me një breshëri të rrallë gjatë ditës, ndërsa fillon ofensiva e re.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, paralajmëron se Kievi përballet me mungesë raketash, ndërsa Uashingtoni është përqendruar në luftën e tij kundër Iranit.
Rusia ka kryer një nga sulmet më të mëdha ajrore që nga fillimi i luftës së saj në Ukrainë, duke lëshuar 948 dronë në një periudhë 24-orëshe, ndërsa zhvendosi trupa dhe pajisje në vijën e frontit në atë që dukej të ishte fillimi i ofensivës së saj të re.
Sulmet e rralla të ditës të së martës vranë dy persona në qytetin perëndimor ukrainas të Ivano-Frankivskut dhe një person në rajonin e Vinnytsias, sipas autoriteteve rajonale.
Në Lviv, pamjet e postuara në internet treguan një dron që u rrëzua në një ndërtesë të vjetër pranë një kishe në qendrën historike. Guvernatori i Lvivit, Maksym Kozytskyi, tha se një pjesë e Vendit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s rreth Kishës së Shën Andreas të shekullit të 17-të ishte dëmtuar.
“Rusia po sulmon një qendër të mbushur me njerëz të qytetit në mes të ditës”, shkroi kryeministrja Yulia Svyrydenko në X.
Sulme gjatë natës
Sulmet pasuan një bombardim gjatë natës në 11 rajone që vrau pesë persona, përfshirë dy në rajonin e Poltavas, dhe nga një në rajonet e Zaporizhias, Khersonit dhe Kharkivit.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, lëshoi një apel të ri për aleatët që të furnizojnë Kievin me municione të mbrojtjes ajrore, duke paralajmëruar se Kievi, i cili mbështetet te SHBA-të për sistemet e mbrojtjes ajrore kundër raketave balistike, do të përballet me një deficit raketash, ndërsa Uashingtoni është i përqendruar në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
“Është e rëndësishme të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën. Është e rëndësishme që të gjitha marrëveshjet për mbrojtjen ajrore të zbatohen në kohë”, tha ai në X.
Duke raportuar mbi bisedimet midis Ukrainës dhe SHBA-së që u hapën në shtetin amerikan të Floridës të shtunën, Zelenskyy tha se një marrëveshje për garanci sigurie që Kievi e ka kërkuar prej kohësh nga Uashingtoni nuk ishte zhvilluar ende.
Presidenti ukrainas kishte thënë në janar se dokumenti, i cili do të siguronte që SHBA-të dhe aleatët e tjerë do të vinin në ndihmë të Ukrainës nëse Rusia sulmon përsëri pas përfundimit të luftës, ishte “100 për qind gati” dhe priste të nënshkruhej.
“Detyra më e rëndësishme është të zhvillohen garanci sigurie në një mënyrë që na afron më shumë me përfundimin e luftës”, shkroi Zelenskyy në X pas një takimi me ekipin e tij negociator, duke shtuar se “situata gjeopolitike është bërë më e ndërlikuar” për shkak të luftës kundër Iranit.
Ofensivë e re në zhvillim e sipër
Paralelisht, luftimet vazhduan në Ukrainën lindore, me Institutin për Studimin e Luftës (ISW), një grup ekspertësh, që raportoi se Rusia kishte zhvendosur pajisje të rënda dhe më shumë trupa në vijën e frontit.
Gjenerali Oleksandr Syrskii, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, tha se trupat ruse kishin bërë përpjekje të njëkohshme në ditët e fundit për të thyer linjat mbrojtëse në disa zona strategjike.
“Luftime të ashpra u zhvilluan përgjatë gjithë vijës së kontaktit”, tha Syrskii të hënën në Telegram, duke raportuar se Rusia kishte nisur 619 sulme në katër ditë dhe se Ukraina kishte vendosur përforcime për t’iu kundërvënë sulmeve.
ISW me seli në Uashington tha se raporti i Syrskii mbështeti vlerësimin e saj se ofensiva e re e Rusisë është në zhvillim e sipër.
Rusia, e cila pushton rreth 20 përqind të Ukrainës, e ka përshpejtuar luftën e saj të ashpër të rraskapitjes çdo vit në pranverë, kur shkrin bora dhe kushtet e motit për trupat përmirësohen.
Megjithatë, ajo nuk ka qenë në gjendje të pushtojë qytete dhe ka arritur vetëm përparime graduale në zonat rurale.
