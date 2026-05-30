Rusia thërret ambasadorin nga Armenia mes tensioneve për afrimin me BE-në
Rusia të shtunën thirri ambasadorin e saj në Armeni për konsultime, mes përpjekjeve të aleatit të saj të hershëm për të thelluar lidhjet me BE-në, tha Ministria e Jashtme ruse.
Në faqen e saj të internetit, ministria tha se Ambasadori Sergey Kopyrkin ishte thirrur në Moskë në lidhje me hapat e ndërmarrë nga udhëheqja armene, të cilët po dëmtojnë bashkëpunimin brenda Bashkimit Ekonomik Euroaziatik (EAEU).
“Ambasadori i Federatës Ruse në Republikën e Armenisë, Sergey Kopyrkin, është thirrur në Moskë për konsultime në lidhje me hapat e udhëheqjes armene që synojnë afrimin me BE-në, të cilët po dëmtojnë bashkëveprimin brenda EAEU-së”, tha ministria.
Ky veprim vjen në mes të tensioneve në rritje midis Moskës dhe Jerevanit lidhur me aspiratat evropiane të Armenisë.
Më herët këtë vit, Armenia riafirmoi qëllimin e saj për të ndjekur lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian, duke shkaktuar paralajmërime nga zyrtarët rusë se një kurs i tillë mund të rrezikonte pjesëmarrjen e vendit në EAEU dhe të çonte në humbjen e një sërë preferencash ekonomike.
Tërheqja shënon shenjën më të fundit të tensionimit në marrëdhëniet midis aleatëve tradicionalë, Rusisë dhe ish-republikës së saj sovjetike.
