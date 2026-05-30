Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 30 May 2026
S&P 500 7,580 ▲0.22%
DOW 51,032 ▲0.72%
NASDAQ 26,973 ▲0.2%
NAFTA 87.36 ▼1.73%
ARI 4,593 ▲1.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $73,607 ▲ +0.21% ETH $2,017 ▲ +0.55% XRP $1.3405 ▲ +2.29% SOL $82.3400 ▲ +0.81%
S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,032 ▲0.72 % NASDAQ 26,973 ▲0.2 % NAFTA 87.36 ▼1.73 % ARI 4,593 ▲1.34 % S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,032 ▲0.72 % NASDAQ 26,973 ▲0.2 % NAFTA 87.36 ▼1.73 % ARI 4,593 ▲1.34 %
EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
30 May 2026
Breaking
Hita: Do të kontribuojmë maksimalisht në luftën kundër krimit të organizuar dhe kërcënimeve globale 60 mln euro për zhbllokimin e trafikut në Elbasan/ Kompanitë, afat deri më 10 qershor për të paraqitur ofertat Aliu: Po realizojmë projekte strategjike kapitale në shëndetësi përcjell Zhurnal.mk . Konfirmohet prezenca e sëmundjes “Lija e deleve dhe dhive” në Delloc të Suharekës Sterling në telashe, arrestohet për drejtim mjeti nën ndikimin e drogës
Menu
Bota

Rusia thërret ambasadorin nga Armenia mes tensioneve për afrimin me BE-në

· 2 min lexim

Rusia të shtunën thirri ambasadorin e saj në Armeni për konsultime, mes përpjekjeve të aleatit të saj të hershëm për të thelluar lidhjet me BE-në, tha Ministria e Jashtme ruse.

Në faqen e saj të internetit, ministria tha se Ambasadori Sergey Kopyrkin ishte thirrur në Moskë në lidhje me hapat e ndërmarrë nga udhëheqja armene, të cilët po dëmtojnë bashkëpunimin brenda Bashkimit Ekonomik Euroaziatik (EAEU).

“Ambasadori i Federatës Ruse në Republikën e Armenisë, Sergey Kopyrkin, është thirrur në Moskë për konsultime në lidhje me hapat e udhëheqjes armene që synojnë afrimin me BE-në, të cilët po dëmtojnë bashkëveprimin brenda EAEU-së”, tha ministria.

Ky veprim vjen në mes të tensioneve në rritje midis Moskës dhe Jerevanit lidhur me aspiratat evropiane të Armenisë.

Më herët këtë vit, Armenia riafirmoi qëllimin e saj për të ndjekur lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian, duke shkaktuar paralajmërime nga zyrtarët rusë se një kurs i tillë mund të rrezikonte pjesëmarrjen e vendit në EAEU dhe të çonte në humbjen e një sërë preferencash ekonomike.

Tërheqja shënon shenjën më të fundit të tensionimit në marrëdhëniet midis aleatëve tradicionalë, Rusisë dhe ish-republikës së saj sovjetike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë