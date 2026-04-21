🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 90.25 ▲3.24%
ARI 4,730 ▼2.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,728 ▼ -0.73% ETH $2,318 ▼ -0.79% XRP $1.4256 ▼ -0.55% SOL $85.5300 ▼ -0.52%
S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 90.25 ▲3.24 % ARI 4,730 ▼2.06 % S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 90.25 ▲3.24 % ARI 4,730 ▼2.06 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Breaking
Menu
Kronika

Sa e rrezikuar është Shqipëria nga prania e muxhahedinëve pas luftës në Iran? Zv/drejtori i Antiterrorit jep përgjigjen

· 2 min lexim

Në një lidhje live për Euronews Albania në Now me Erla Mëhillin, shefi i Sektorit të Hetimit dhe zëvendësdrejtor për Antiterrorin, Sokol Cana, tregoi se

Në një lidhje live për Euronews Albania në Now me Erla Mëhillin, shefi i Sektorit të Hetimit dhe zëvendësdrejtor për Antiterrorin, Sokol Cana, tregoi se sa e rrezikuar është shoqëria shqiptare nga komuniteti i muxhahedinëve që jetojnë në Durrës, duke e lidhur edhe me rastin e fundit ku dy gra u afroheshin fëmijëve nëpër shkolla duke alarmuar prindërit në Tiranë.

I pyetur nga gazetarja Erla Mëhilli nëse antiterrori shqiptar ka marrë masa për kontrollin e territorit pas dy alarmeve të ngritura në vendin tonë, Cana u shpreh se ky problem nuk është se nuk njihet nga ana e Policisë së Shtetit dhe se kjo e fundit ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të minimizuar rreziqet.

Ndërkohë, ai theksoi se rreziku nga Irani mund të vijë nëpërmjet hakerave iranianë dhe nga elementë të veçantë të sponsorizuar dhe të organizuar nga shërbimet sekrete iraniane.

“Ambasada e SHBA-së edhe më parë e ka trajtuar problemin, por ky problem nuk është se nuk njihet nga ana e Policisë së Shtetit dhe ky lloj rreziku nuk është se nuk njihet nga ana e Policisë së Shtetit dhe Policia e Shtetit ka të gjitha informacionet e nevojshme dhe ka marrë masat e duhura për të minimizuar rrezikun.

Rreziku është kryesisht nga këta që mund të vijnë nga elementë të veçantë të sponsorizuar dhe të organizuar nga shërbimet sekrete iraniane, por rreziku është edhe përsa i përket sulmeve kibernetike për të cilat opinioni është i njohur publikisht.

Pra, të gjitha strukturat shtetërore kanë marrë masat e duhura për të minimizuar këto sulme kibernetike që janë në vijim dhe janë marrë të gjitha masat që impakti të jetë sa më i ulët”, u shpreh Cana.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu