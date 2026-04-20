Sa ndryshuan pasuritë e kryetarëve të partive politike brenda një viti
Rritje pagash, prona të reja e kredi më pak: a po pasurohen liderët më shpejt se qytetarët?
Sipas raportimit, drejtuesit e partive kryesore politike në Kosovë kanë deklaruar pasuritë për vitin 2026, ashtu siç e kërkon ligji. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Kosovë për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se Krahasuar me deklarimet e vitit 2025 te disa prej tyre vërehen ndryshime më të mëdha, ndërsa te disa të tjerë vetëm ndryshime simbolike në pasuri, ku përfshihen shtëpi, banesa, troje dhe vetura, raporton Telegrafi. Po ashtu, raportimi shton se më poshtë gjeni krahasimet e pasurive të drejtuesve të partive kryesore politike..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se kryeministrit Albin Kurti i rritet paga e qiraja e banesës, bashkëshortes së tij i rritet vlera e banesës. Krahasuar me vitin 2025 kryeministrit Albin Kurti, i është rritur vlera e banesës e deklaruar në pronësi të bashkëshortes: nga 400 mijë € → 530 mijë € (+130 mijë €). Bashkëshortes së Kurtit i ulet borxhi i mbetur i kredisë për apartament: 170 mijë € → 160 mijë € (−10 mijë €)..
Burimi: Telegrafi
