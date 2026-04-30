Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,209 ▲1.02%
DOW 49,652 ▲1.62%
NASDAQ 24,892 ▲0.89%
NAFTA 105.41 ▼1.38%
ARI 4,636 ▲1.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,458 ▲ +1.02% ETH $2,262 ▲ +0.92% XRP $1.3692 ▲ +0.48% SOL $83.0500 ▲ +0.47%
30 Apr 2026
Breaking
Breaking
Menu
Politika

Salianji denoncon refuzimin e kandidaturës: “PD nuk është pronë private”

· 2 min lexim

Ish-deputeti Ervin Salianji reagoi mbrëmjen e enjte, më 30 prill, pas refuzimit të pranimit të dokumenteve të tij për kandidim në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Ai e cilësoi vendimin si akt të paprecedentë në jetën politike dhe akuzoi drejtuesit se po e trajtojnë partinë si pronë personale, jo si aset publik të ndërtuar me kontributin e demokratëve.

Sipas TV Klan, afati për dorëzimin e kandidaturave skadoi në orën 12:00, ndërsa për postin e kryetarit janë shprehur kandidatë të tillë si Sali Berisha, Ervin Salianji, Evi Kokalari, Mereme Sela dhe Alesia Balliu. Salianji dhe disa prej rivalëve të tij dorëzuan aplikimet në formë elektronike pasi përfaqësuesit e tyre nuk u lejuan të hynin në selinë e partisë.

Salianji theksoi se refuzimi i kandidaturës është përpjekje për të penguar garën dhe për të mbrojtur interesa të ngushta brenda PD-së. Ai tha se nuk ka kërkuar privilegje apo emërime, por votë dhe konkurrencë të hapur, duke e shfaqur çështjen si betejë për parime dhe jo për poste. Gazetari Enkel Xhangoli raportoi se përfaqësuesit e tij u ndaluan në hyrje të selisë, gjë që detyroi përdorimin e mënyrës elektronike për dorëzim.

Çështja pritet të vijojë dhe procesi i vlerësimit të kandidaturave mbetet në fokus. TV Klan raporton se disa kandidatura janë paraqitur nëpërmjet përfaqësuesve dhe në formë elektronike, ndërsa debati brenda PD-së për mënyrën e përzgjedhjes pritet të zgjerohet në ditët e ardhshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

