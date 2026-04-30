Salianji denoncon refuzimin e kandidaturës: “PD nuk është pronë private”
Ish-deputeti Ervin Salianji reagoi mbrëmjen e enjte, më 30 prill, pas refuzimit të pranimit të dokumenteve të tij për kandidim në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Ai e cilësoi vendimin si akt të paprecedentë në jetën politike dhe akuzoi drejtuesit se po e trajtojnë partinë si pronë personale, jo si aset publik të ndërtuar me kontributin e demokratëve.
Sipas TV Klan, afati për dorëzimin e kandidaturave skadoi në orën 12:00, ndërsa për postin e kryetarit janë shprehur kandidatë të tillë si Sali Berisha, Ervin Salianji, Evi Kokalari, Mereme Sela dhe Alesia Balliu. Salianji dhe disa prej rivalëve të tij dorëzuan aplikimet në formë elektronike pasi përfaqësuesit e tyre nuk u lejuan të hynin në selinë e partisë.
Salianji theksoi se refuzimi i kandidaturës është përpjekje për të penguar garën dhe për të mbrojtur interesa të ngushta brenda PD-së. Ai tha se nuk ka kërkuar privilegje apo emërime, por votë dhe konkurrencë të hapur, duke e shfaqur çështjen si betejë për parime dhe jo për poste. Gazetari Enkel Xhangoli raportoi se përfaqësuesit e tij u ndaluan në hyrje të selisë, gjë që detyroi përdorimin e mënyrës elektronike për dorëzim.
Çështja pritet të vijojë dhe procesi i vlerësimit të kandidaturave mbetet në fokus. TV Klan raporton se disa kandidatura janë paraqitur nëpërmjet përfaqësuesve dhe në formë elektronike, ndërsa debati brenda PD-së për mënyrën e përzgjedhjes pritet të zgjerohet në ditët e ardhshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.