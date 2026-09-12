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Bota

Samiti në Indi, grupi i kombeve BRICS kërkon përmbajtje maksimale në Lindjen e Mesme

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Grupi i kombeve BRICS miratoi unanimisht një deklaratë të përbashkët të shtunën, duke shprehur shqetësim të thellë për luftën në Lindjen e Mesme dhe duke kërkuar përmbajtje maksimale, duke avokuar për një qasje shumëpalëshe që respekton pikëpamjet kombëtare.

Deklarata, e miratuar në ditën e parë të samitit vjetor të udhëheqësve të BRICS në New Delhi, vjen në një kohë kur SHBA-të dhe Irani kanë rinisur sulmet e përplasura kundër njëri-tjetrit, pas një pauze në luftime për pjesën më të madhe të gushtit.

Blloku BRICS përfshin si Iranin ashtu edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, aleatët e Uashingtonit, gjë që pritej ta bënte arritjen e një konsensusi të përbashkët një detyrë veçanërisht sfiduese për Nju Delhin pritës.

“Shprehim shqetësim të thellë për përshkallëzimin e vazhdueshëm të tensioneve në Lindjen e Mesme. Bëjmë thirrje për të ushtruar përmbajtje maksimale duke shmangur veprimet që mund ta përkeqësojnë më tej situatën”, thuhet në “Deklaratën e Nju Delhit”.

Deklarata gjithashtu përsëriti angazhimin e vendeve anëtare për një zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare përmes dialogut, konsultimit dhe diplomacisë.

BRICS përfshin Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën, Afrikën e Jugut, Egjiptin, Etiopinë, Indonezinë, Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

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