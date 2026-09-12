Trump: Nuk jam kundër fabrikave kineze të makinave në SHBA, le të punësojnë amerikanë
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk do të ishte kundër ndërtimit të makinave nga prodhuesit kinezë në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht kundërshtimit të gjerë nga ligjvënësit dhe kompanitë amerikane të automobilave.
“Nëse Kina do të donte të vinte dhe të hapte një fabrikë për të prodhuar makinat e saj këtu, unë do të isha dakord me këtë,” tha Trump në një intervistë për “The Ingraham Angle” të Fox News.
“Japonia e bën, por ata punësojnë njerëzit tanë. Gjëja e rëndësishme është që ata punësojnë njerëzit tanë”, tha ai.
Trump shtoi se nuk dëshiron që prodhuesit kinezë të makinave të ndërtojnë makina në Meksikë dhe t’i dërgojnë ato në Shtetet e Bashkuara.
Prodhuesit amerikanë të makinave i kanë kërkuar Trump, i cili do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping pas dy javësh në Uashington, që të mos bjerë dakord t’u lejojë prodhuesve kinezë të makinave qasje në tregun amerikan.
Një rregullore e vendosur në fillim të vitit 2025 nga administrata e ish-Presidentit Joe Biden i ndalon të gjithë prodhuesit kinezë të makinave të shesin ose ndërtojnë automjete pasagjerësh në SHBA. Uashingtoni gjithashtu mban tarifa prej më shumë se 100% për automjetet elektrike kineze.
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