SeeNews: Rezervat valutore të Shqipërisë rriten me 19.5 për qind në një vit, arrijnë në 8.6 miliardë dollarë
Rezervat valutore të Bankës së Shqipërisë u rritën ndjeshëm gjatë korrikut 2026, duke arritur në 8.6 miliardë dollarë, nga rreth 7.2 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat janë publikuar sot, më 31 gusht 2026, nga media ekonomike rajonale SeeNews, duke iu referuar statistikave mujore të bankës qendrore.
Në terma vjetorë, rritja e rezervave valutore është 19.5 për qind, ndërsa krahasuar me muajin qershor 2026 ato u rritën me rreth 4.35 për qind. Kjo tregon një forcim të ndjeshëm të pozicionit rezervë të vendit në një periudhë kur ekonomia shqiptare po përfiton nga të ardhurat nga turizmi, remitancat dhe hyrjet e kapitalit.
Rezervat totale ndërkombëtare të Shqipërisë, që përfshijnë jo vetëm valutën e huaj por edhe arin, të drejtat speciale të tërheqjes dhe pozicionin rezervë në Fondin Monetar Ndërkombëtar, arritën në 9.35 miliardë dollarë në fund të korrikut. Një vit më parë ato ishin rreth 7.84 miliardë dollarë.
Pjesa më e madhe e rezervave valutore është investuar në letra me vlerë. Sipas të dhënave të publikuara, Banka e Shqipërisë mbante rreth 7.42 miliardë dollarë në tituj financiarë, nga 5.64 miliardë dollarë në korrik 2025. Ndërkohë, rezervat në formë valutash dhe depozitash ishin rreth 1.14 miliardë dollarë.
Edhe rezervat e arit kanë shënuar rritje. Vlera e tyre arriti në 472 milionë dollarë, krahasuar me 357 milionë dollarë një vit më parë.
Rritja e rezervave valutore është një tregues me rëndësi për stabilitetin financiar të vendit. Një nivel më i lartë rezervash i jep bankës qendrore më shumë mundësi për të përballuar tronditje të jashtme, për të mbështetur stabilitetin e monedhës kombëtare dhe për të mbuluar nevojat e vendit për importe dhe detyrime në valutë.
Megjithatë, rritja e rezervave duhet parë edhe në kontekstin e forcimit të lekut gjatë viteve të fundit, një fenomen që ka krijuar një debat të gjerë në Shqipëri për efektet mbi eksportuesit, sektorin e turizmit dhe familjet që marrin remitanca nga jashtë.
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