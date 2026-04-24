Serie A jashtë Italisë? FIFA “hap derën”, por maksimumi një ndeshje në sezon
FIFA po përgatit një rregullore për ndeshjet e kampionateve që luhen jashtë vendit. Sipas The Guardian, një grup pune i krijuar pothuajse dy vjet më parë ka hartuar një protokoll specifik që synon të ketë vetëm një ndeshje jashtë vendit për sezon për kampionat.
Prandaj, çdo ligë kombëtare do të jetë në gjendje të eksportojë një maksimum prej një ndeshjeje në vit jashtë kufijve të vet. Ky rregull do t’i ndalojë vendet pritëse (si Arabia Saudite ose Shtetet e Bashkuara) të presin më shumë se pesë ndeshje të huaja në total për sezon.
FIFA qëndron në krye të piramidës, duke ruajtur të drejtën absolute të vetos. Por kini kujdes nga një detaj tjetër: nëse klubet këmbëngulin të zhvendosen jashtë vendit dhe liga kombëtare kundërshton, kjo e fundit mund të anashkalohet. Rregullat e reja vijnë pas incidenteve të fundit në Serie A dhe La Liga: u fol për të luajtur ndeshjet Villarreal-Barcelona dhe Milan-Como në Miami dhe Perth, por më pas nuk ndodhi asgjë.
