EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,857 ▼ -0.17% ETH $2,322 ▼ -0.44% XRP $1.4156 ▼ -0.79% SOL $85.2100 ▼ -1.42%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.19 ▲0.84 % ARI 4,725 ▼0.33 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.19 ▲0.84 % ARI 4,725 ▼0.33 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
Osmani: 27 prilli plagë e hapur, Serbia të hapë arkivat për të zhdukurit Kurti: Ende 1565 persona të zhdukur, Serbia të tregojë të vërtetën për varrezat masive Legjionarët/ Uzuni shkëlqen në MLS, Hoxha shpallet kampion i Kroacisë me Dinamo Zagreb Sulmi në Banjskë/ BE shpreh keqardhje që Serbia nuk i ka marrë ende hapat e nevojshëm për përgjegjësit
Premier League

Sezon i mbyllur dhe lamtumirë botëror, talenti holandez: Jam i shkatërruar, asgjë nuk ka kuptim

Lajm i keq për Tottenham, i cili humbet një nga lojtarët e tij kryesorë në momentin më vendimtar të sezonit. Xavi Simons ka pësuar një dëmtim të rëndë në gju që do ta mbajë jashtë fushave për një kohë të gjatë (mendohet 8 muaj).

Mesfushori-sulmues 23-vjeçar pësoi dëmtim gjatë fitores vendimtare 1-0 kundër Wolverhampton në kampionat. Pas një përplasjeje, Simons u shtri në tokë me dhimbje, duke vuajtur dukshëm, përpara se të nxirrej nga fusha me barelë.

Raportet fillestare sugjerojnë një këputje të ligamentit të kryqëzuar, një nga dëmtimet më të frikshme për një futbollist. Vetë lojtari konfirmoi në mënyrë indirekte seriozitetin e situatës, duke postuar një mesazh emocional në rrjetet sociale.

“Ata thonë se jeta mund të jetë mizore dhe sot kështu ndihem unë. Sezoni im mbaroi papritur dhe po përpiqem ta përpunoj gjithçka ndodhi. Jam sinqerisht i shkatërruar. Asgjë nuk ka kuptim. Doja vetëm të luftoja për ekipin tim“, tha Simons.

Kjo është një goditje e fortë jo vetëm për Tottenham, që po lufton për të shmangur rënien nga Premier League por edhe për ekipin kombëtar holandez, i cili do të jetë pa një nga talentet e tij më të shkëlqyera për ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare.

