Shala: Ideja për shkëmbim territoresh lidhej me njohjen reciproke Kosovë–Serbi, s’pati plane konkrete
Aktivisti dhe gazetari Blerim Shala ka deklaruar se ideja për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë e lidhur ngushtë me njohjen formale reciproke mes dy shteteve.
Sipas raportimit, në një bashkëbisedim në podcastin PIKË në Koha, Shala shpjegoi se kjo ide kishte marrë formë në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare, por nuk pati ndonjë plan konkret pasi diskutime nuk mbërrin në atë fazë. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Kosovë për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se Sipas Shalës, propozimi ishte i ndërtuar mbi parimin që fillimisht të ndodhte njohja formale, e më pas të diskutohej për korrigjimin e kufijve në mënyrë paqësore, në përputhje me parimet ndërkombëtare. Po ashtu, raportimi shton se ai theksoi se kjo qasje ishte e lidhur me angazhimin e diplomatit amerikan Wess Mitchell, me synimin për të larguar ndikimin rus nga Serbia..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se “Ideja ka qenë e Wess Mitchellit, absolutisht, sepse ai është nisë prej parimit t’i heqë rusët prej Serbisë. Vuçiqi i ka thënë, unë për me i heqë rusët prej Serbisë, unë duhet me ba qët punë, me ba marrëveshje me Kosovën. Por, ideja ka qenë për njohje formale, reciproke midis dy shteteve, e thamë më herët, kur dy shtete njihen, ti masandej e bën korrigjimin e kufijve, edhe mos me pasë, sepse është parimi i Helsinkit i 1975-s. Pra, që i lejohet në mënyrë paqësore”, ka thënë Shala. Në këtë proces, rol të rëndësishëm kishte edhe ndërmjetësimi i Bashkimit Evropian, përkatësisht i Federica Mogherinit, e cila sipas Shalës kishte folur hapur për njohjen formale gjatë takimeve me përfaqësuesit e palëve, përfshirë presidentin serb Aleksandar Vuçiq. Shala pretendon se në këto takime ishte bërë e qartë se njohja reciproke ishte tema kryesore e dialogut. Ai shtoi se ideja kishte mbështetje edhe nga zyrtarë të tjerë amerikanë, përfshirë John Bolton, ndonëse ky i fundit, sipas tij, kishte ardhur në një fazë të vonshme të procesit..
Burimi: Telegrafi
