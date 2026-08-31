SHBA, 1 i vdekur dhe rreth 15 të zhdukur pas përmbytjeve të menjëhershme në Kanionin e Madh
Pas përmbytjeve që ndodhën në Kanionin e Madh në Arizonën veriore më 29 gusht, një person ka vdekur dhe afërsisht 15 persona raportohen të zhdukur.
Shërbimi i Parqeve Kombëtare të SHBA-së ka lëshuar një deklaratë në lidhje me përmbytjet që ndodhën në Parkun Kombëtar të Kanionit të Madh në Arizona më 29 gusht.
Në deklaratë thuhej se shumë njerëz dhe mbeturina u përfshinë në lumin Kolorado nga përmbytjet dhe se një burrë 46-vjeçar kishte vdekur, ndërsa afërsisht 15 persona rezultojnë ende të zhdukur.Në deklaratë thuhej se 62 persona ishin evakuuar nga zona pas përmbytjes dhe se po bëhen përpjekje për të evakuuar afërsisht 50 persona të tjerë.
Në njoftim thuhet se nuk ka pasur persona të lënduar nga përmbytjet.
Deklarata vuri në dukje se disa atraksione turistike në park janë mbyllur dhe disa aktivitete në lumë janë pezulluar, duke shtuar se autoritetet po vazhdojnë hetimet e tyre mbi dëmet e shkaktuara nga përmbytjet.
Deklarata theksoi se uji i pijshëm ishte i kufizuar për shkak të dëmtimit të tubacionit dhe se turistët nuk mund të qëndronin në zonë, duke i nxitur banorët të kursenin ujin.
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