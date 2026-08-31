🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 85.26 ▲2.23%
ARI 4,497 ▼0.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,138 ▼ -0.01% ETH $2,440 ▼ -0.68% XRP $1.3715 ▼ -1.51% SOL $102.7400 ▼ -2.03%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.26 ▲2.23 % ARI 4,497 ▼0.73 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 85.26 ▲2.23 % ARI 4,497 ▼0.73 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Maqedonci merr pjesë në ceremoninë e diplomimit të kadetëve ushtarakë në Turqi Lea Ypi për BIRN: Si mbijetoi dinjiteti i shqiptarëve nën diktaturën komuniste Shtatë zjarre aktive, për 24 orë janë regjistruar gjithsej 24 Rama ndan videon nga Gjirokastra: Një nga destinacionet më të vizituara të Shqipërisë Zjarri në Vajkal të Bulqizës vijon të jetë aktiv, flakët përhapen drejt Fushë-Hutrës
Menu
Bota

NEPAL – Numri i viktimave nga përmbytjet rritet në 903 plus 4 247 të zhdukur

· 1 min lexim
– Numri i

KATMANDU, 31 gusht /ATSH-AFP/ – Numri i përkohshëm i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese të së mërkurës në Nepal, në kufirin me Kinën, është rritur në 903, me 4 247 persona ende të zhdukur, njoftoi sot autoriteti i menaxhimit të emergjencave në Nepal.

Media shtetërore kineze raportoi 16 vdekje dhe 546 persona të zhdukur brenda territorit të tyre, duke e çuar totalin e përkohshëm të viktimave të katastrofës në 919 të vdekur dhe 4 793 të zhdukur.

Autoritetet nepaleze nuk kanë ende lajme për 592 shtetas të huaj dhe 933 punonjës ose punëtorë të hidrocentraleve në vendet e ndërtimit të digave në rajon.

Ndërkohë, autoritetet në shtetin indian të Uttar Pradesh, në rrjedhën e poshtme të Nepalit, konfirmuan se kishin gjetur 17 trupa të viktimave të supozuara të përmbytjeve që nga e mërkura e kaluar.

Identifikimi i këtyre individëve, të cilët nuk janë përfshirë në numërimin zyrtar nepalez, është duke u zhvilluar./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu