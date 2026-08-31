NEPAL – Numri i viktimave nga përmbytjet rritet në 903 plus 4 247 të zhdukur
KATMANDU, 31 gusht /ATSH-AFP/ – Numri i përkohshëm i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese të së mërkurës në Nepal, në kufirin me Kinën, është rritur në 903, me 4 247 persona ende të zhdukur, njoftoi sot autoriteti i menaxhimit të emergjencave në Nepal.
Media shtetërore kineze raportoi 16 vdekje dhe 546 persona të zhdukur brenda territorit të tyre, duke e çuar totalin e përkohshëm të viktimave të katastrofës në 919 të vdekur dhe 4 793 të zhdukur.
Autoritetet nepaleze nuk kanë ende lajme për 592 shtetas të huaj dhe 933 punonjës ose punëtorë të hidrocentraleve në vendet e ndërtimit të digave në rajon.
Ndërkohë, autoritetet në shtetin indian të Uttar Pradesh, në rrjedhën e poshtme të Nepalit, konfirmuan se kishin gjetur 17 trupa të viktimave të supozuara të përmbytjeve që nga e mërkura e kaluar.
Identifikimi i këtyre individëve, të cilët nuk janë përfshirë në numërimin zyrtar nepalez, është duke u zhvilluar./ a.jor.
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