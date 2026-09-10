Jalen Duren: negociatat e kontratës dhe e ardhmja te Detroit Pistons pas ofertës kualifikuese
Sezona 2026-27 e Detroit Pistons po afrohet dhe qendërmbrojtësi Jalen Duren ende nuk ka nënshkruar një kontratë të re. Insajderi i NBA-së Marc Stein tha se Duren është i gatshëm të luajë sezonin e ardhshëm me ofertën kualifikuese prej 9.6 milionë dollarësh, me synimin që të bëhet lojtar i lirë pa kufizime verën tjetër nëse deri në fund të shtatorit nuk arrihet ndonjë marrëveshje me Detroitin.
Siç raporton Bleacher Report, Duren kërkon një kontratë pesëvjeçare me vlerë të lartë, por aktualisht nuk ka skuadra me hapësirë të mjaftueshme në plafonin e pagave që të vënë presion ndaj Pistons për të ngritur ofertat e tyre. Në mungesë të ofertave të rëndësishme gjatë kësaj afere, hipoteza që ai të luajë me ofertën kualifikuese po merr më shumë peshë.
Vetë performanca e Duren gjatë sezonit të rregullt e bëri atë të dukshëm: ai u përzgjodh në All-NBA Third Team, mesataret e tij ishin 19.5 pikë dhe 10.5 topa në tabela me 65% nga fusha, dhe përfundoi i 11-ti në votimin për Mbrojtësin e Vitit. Megjithatë, në play-off Duren pati periudha problematike në humbjen e Pistons kundër Cleveland Cavaliers: shënimi i dobët nga larga lejonte ndihmën e lehtë kundërshtarit, çka kufizonte hyrjet për Cade Cunningham, dhe performanca në gjuajtjet e lira dhe në tabela në disa ndeshje ishte poshtë nivelit të pritur — për shembull u regjistruan vetëm 4, 2 dhe 5 kërcime në ndeshjet 3, 4 dhe 5.
Ndërsa bisedimet vazhdojnë, është e qartë se Duren dhe Pistons po vlerësojnë opsionet e tyre në prag të afatit për nënshkrime. Sipas Bleacher Report, nëse nuk arrihet një marrëveshje deri në fund të shtatorit, Duren pritet të luajë sezonin me ofertën kualifikuese dhe të kërkojë të bëhet lojtar i lirë pa kufizime verën e ardhshme.
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