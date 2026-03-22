SHBA po bën “përgatitje të medha” për dërgimin e trupave në Iran
Pentagoni po bën “përgatitje të rënda” për vendosjen e trupave amerikane në terren në Iran, ndërsa Presidenti Donald Trump vazhdon të peshojë opsionet e tij, sipas një artikulli bombë të CBS News.
“Komandantët e lartë ushtarakë kanë paraqitur kërkesa specifike që synojnë përgatitjen për një opsion të tillë, ndërsa Presidenti Trump peshon lëvizjet në konfliktin e udhëhequr nga SHBA-Izrael me Iranin”, raportuan Jennifer Jacobs, James LaPorta dhe Eleanor Watson të premten pasdite. “Z. Trump ka qenë duke diskutuar nëse do të pozicionojë forca tokësore në rajon, thanë burimet në kushte anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht. Nuk ishte e qartë në çfarë rrethanash ai do të autorizonte përdorimin e trupave në terren.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, komentoi mbi këtë çështje duke thënë: “Është detyra e Pentagonit të bëjë përgatitje në mënyrë që t’i japë Komandantit të Përgjithshëm opsionalitetin maksimal, kjo nuk do të thotë që Presidenti ka marrë një vendim, dhe siç tha Presidenti dje në Zyrën Ovale, ai nuk po planifikon të dërgojë trupa tokësore askund në këtë kohë.”
Barak Ravid dhe Marc Caputo i Axios kishin raportuar të premten në mëngjes se administrata po “shqyrtonte plane për të pushtuar ose bllokuar ishullin Kharg të Iranit për të ushtruar presion mbi Iranin që të rihapë Ngushticën e Hormuzit”, dhe vunë në dukje se “Një operacion i tillë, nëse miratohet, do të kërkonte gjithashtu më shumë trupa”.
“Tre njësi të ndryshme të Marinës janë në rrugën e tyre drejt rajonit. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni po shqyrtojnë dërgimin e edhe më shumë trupave së shpejti”, vunë në dukje Ravid dhe Caputo.
Të enjten, Trump u tha gazetarëve se nuk do të “vendoste trupa askund”, përpara se të shtonte kushtin se nëse do ta bënte këtë, “sigurisht nuk do t’i tregonte” shtypit.
“Nuk kam dyshime në lidhje me trupat në terren – siç thotë çdo president, ‘Nuk do të ketë trupa në terren’. Unë nuk e them këtë”, tha Trump më 2 mars, pak pas fillimit të Operacionit Epic Fury në Iran.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.