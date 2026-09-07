Shefi i OKB-së për të Drejtat e Njeriut: Inteligjenca artificiale mund të rrezikojë ekzistencën e njerëzimit
Inteligjenca artificiale e avancuar mund të përbëjë një rrezik ekzistencial për njerëzimin, ka paralajmëruar shefi i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, duke bërë thirrje për vendosjen e menjëhershme të masave të forta të sigurisë.
Në një fjalim në Gjenevë, Türk tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë përpara se zhvillimi i teknologjisë të kalojë përtej aftësisë së njerëzimit për ta kontrolluar.
“Ndaj shqetësimet e njerëzve të industrisë se inteligjenca artificiale e avancuar mund të përbëjë një rrezik ekzistencial për njerëzimin”, deklaroi ai, transmeton Telegrafi.
Türk kërkoi “garanci të hekurt” për sigurinë dhe mbrojtjen e sistemeve të avancuara të AI-së, duke argumentuar se nuk duhet pritur deri sa të ndodhë një katastrofë për të vendosur kufizime.
Sipas zyrës së tij, dështimet ose keqpërdorimi i sistemeve shumë të fuqishme të inteligjencës artificiale mund të shkaktojnë ndërprerje në infrastrukturën kritike, komunikime dhe institucione demokratike.
Ai paralajmëroi gjithashtu se një numër shumë i vogël njerëzish po përqendrojnë fuqi jashtëzakonisht të mëdha mbi zhvillimin e AI-së, duke ngritur pyetje mbi kontrollin dhe përgjegjësinë e kompanive që po ndërtojnë teknologjitë më të avancuara.
Türk kërkoi që shtetet ku zhvillohet inteligjenca artificiale, së bashku me vendet dhe kompanitë që kontrollojnë zinxhirët e furnizimit, të bien dakord për “vija të kuqe” të përbashkëta.
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Paralajmërimi vjen në një kohë kur zhvillimi i modeleve të avancuara të AI-së po ecën me ritme shumë të shpejta, ndërsa shqetësimet për sigurinë, keqpërdorimin dhe autonominë e sistemeve po rriten.
Në fjalimin e tij, Türk foli edhe për përdorimin e inteligjencës artificiale në luftë, duke shprehur “tmerr” ndaj raportimeve se Rusia mund të ketë përdorur dronë plotësisht autonomë në Ukrainë.
Sipas këtyre raportimeve, dronët pretendohet se kanë vrarë tre persona në muajin gusht. Reuters thekson se këto pretendime nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Türk bëri thirrje për ndalimin urgjent të armëve që mund të marrin vendime për jetën dhe vdekjen pa ndërhyrjen e drejtpërdrejtë njerëzore.
“Duhet të ndalojmë armët që mund të marrin jetë pa përfshirjen e njeriut”, tha ai.
Shefi i OKB-së për të Drejtat e Njeriut paralajmëroi gjithashtu për numrin në rritje të konflikteve në botë, duke thënë se aktualisht ka më shumë se 60 luftëra ku përfshihet të paktën një shtet, niveli më i lartë që nga Lufta e Dytë Botërore.
Sipas tij, vëmendje më e madhe duhet t’u kushtohet edhe kompanive dhe interesave ekonomike që përfitojnë nga konfliktet. /Telegrafi/
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