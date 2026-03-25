Shefi i ri i sigurisë së Iranit, Mohammad Zolghadr: Pse ka rëndësi emërimi i tij
Zolghadr, një ish-komandant i IRGC-së, do të menaxhojë sigurinë e Iranit mes presioneve të jashtme SHBA-Izrael dhe trazirave të brendshme.
Irani të martën emëroi Mohammad Bagher Zolghadr si pasardhës të Ali Larijani – i cili u vra në një sulm ajror javën e kaluar – si kreu i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare (SNSC) të vendit.
I zgjedhur për një nga postet më të ndjeshme në sistemin politik të Iranit, Zolghadr do të përballet me një situatë komplekse sigurie, të formësuar nga presioni ushtarak nga lufta Shtetet e Bashkuara-Izrael ndaj Iranit dhe sfidat e brendshme.
I përket gjeneratës së parë të IRGC-së, të formuar pas revolucionit islamik të vitit 1979, Zolghadr luftoi në luftën Iran-Irak. Ai ka mbajtur një sërë rolesh të larta ushtarake dhe të sigurisë, duke përfshirë shefin e Shtabit të Përbashkët të IRGC-së për tetë vjet dhe zëvendëskomandantin e përgjithshëm të organizatës për tetë vjet të tjera. Më pas ai kaloi në pozicione të larta politike dhe gjyqësore.
Zgjedhja e tij, thotë Alassa, pasqyron nevojën e Teheranit për dikë të aftë për të mbushur boshllëkun e lënë nga Larijani, i konsideruar prej kohësh si një figurë politike dhe e sigurisë me përvojë të thellë brenda sistemit qeverisës. Zëvendësimi i tij nuk kishte gjasa të ishte kurrë i lehtë.
Në këtë kontekst, emërimi i Zolghadrit nuk duhet të shihet si një përgjigje e menjëhershme ndaj luftës aktuale, por përkundrazi, si rezultat i një procesi më të gjatë për të identifikuar një figurë me cilësitë specifike të kërkuara për një rol kaq të ndjeshëm.
Sfidat
Natyra e postit udhëheqës të SNSC-së – e lidhur ngushtë me zyrën e Udhëheqësit të ri Suprem Mojtaba Khamenei – kërkon një figurë që mund të kombinojë ekspertizën e sigurisë me aftësinë për të menaxhuar portofolet strategjike.
Personat e linjës së ashpër në Iran mund ta shohin gjithashtu Zolghadrin, me sfondin e tij të fortë ushtarak, si dikë më të përshtatshëm për të trajtuar situatën aktuale të luftës së vendit sesa Larijani.
Lufta e paraqet Zolghadrin para disa sprovave të menjëhershme.
Grevat vazhdojnë në të gjithë vendin, jo vetëm në qytete të mëdha si Teherani dhe Isfahani, por edhe me një fokus të veçantë në Iranin perëndimor dhe veriperëndimor – veçanërisht provincën e Azerbajxhanit Lindor, pranë kufirit perëndimor të vendit. Sulmet kanë ngritur shqetësime në lidhje me përpjekjet për të destabilizuar vendin nga brenda.
Autoritetet iraniane kanë arrestuar gjithashtu qindra njerëz të akuzuar për bashkëpunim me subjekte të huaja, pjesë e asaj që vëzhguesit e quajnë një përpjekje për të përmbajtur shkeljet e mundshme të sigurisë. Kjo vjen pas një lëvizjeje proteste në fillim të këtij viti, e cila çoi në vdekjen e mijëra iranianëve.
Nga ana e tij, Teherani vazhdon valën e sulmeve me raketa në të gjithë rajonin. Aparati i inteligjencës së Iranit shpreson se mesazhi nga këto sulme është se është në gjendje të identifikojë objektiva thellë brenda territorit izraelit. Irani gjithashtu shpreson të vazhdojë fushatën e tij të presionit në Ngushticën e Hormuzit, duke kufizuar kalimin e anijeve, gjë që tashmë ka pasur një efekt të dëmshëm në ekonominë globale dhe ka rritur çmimet e naftës.
Të marra së bashku, këto zhvillime tregojnë për një peizazh kompleks që kombinon presionin e jashtëm ushtarak me përpjekjet e brendshme për të ruajtur sigurinë. Kjo e vendos Zolghadrin në një provë të hershme të aftësisë së tij për të menaxhuar ekuilibrin delikat.
Dhe ai do të ketë gjithashtu një rol të rëndësishëm në çdo negociatë me SHBA-në për t’i dhënë fund luftës.
“Emërimi i Zolghadrit sugjeron se udhëheqja e Iranit po përpiqet të shtojë më shumë shtresa ushtarake në establishmentin e sigurisë kombëtare”, tha Ali Hashem i Al Jazeera-s, duke raportuar nga Teherani.
“Një gjë e rëndësishme për t’u theksuar është se kushdo që është ulur në tryezën e negociatave do të duhet të marrë miratimin e Zolghadrit përpara se të miratohet ndonjë gjë”, shtoi ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.