☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 04 September 2026
S&P 500 7,748 ▲1.06%
DOW 53,686 ▲1.18%
NASDAQ 26,584 ▲1.4%
NAFTA 90.61 ▼0.76%
ARI 4,530 ▼0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
₿ CRYPTO
BTC $81,047 ▲ +3.96% ETH $2,518 ▲ +4.57% XRP $1.4499 ▲ +5.55% SOL $103.9500 ▲ +3.11%
S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.61 ▼0.76 % ARI 4,530 ▼0.21 % S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.61 ▼0.76 % ARI 4,530 ▼0.21 %
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
04 Sep 2026
Breaking
Pas dy fitoreve në Kushtetuese, Veliaj i drejtohet Strasburgut! Avokatët e huaj: Më 10 shtator… Boban pa filtra: Milani nuk bën më gjëra prej Milani, Modric do të vuajë me Amorim Vendi vuan mungesën e ujit, por investimet në ujësjellës-kanalizime ngecin edhe në 2026 KOPENHAGË – BE diskuton mbi qendrat e deportimit jashtë saj Angellov: Tymi në Shkup është nga zjarri në kufirin me Kosovën, për tre ditë vazhdon lufta me zjarrin
Menu
Kronika

Shpërthim gjatë natës në Vorë, hidhet lëndë plasëse në derën e një banese

· 1 min lexim
në derën e një banese

Një sasi e vogël lënde plasëse është hedhur në derën e një banese në Vorë gjatë orëve të para të mëngjesit.

Lënda plasëse u vendos në derën e banesës së shtetasit F. Sh në rrugën “Fusha e Sportit”, ndërsa shpërthimi ka ndodhur rreth orës 03:15, duke shkaktuar dëme të lehta materiale.

Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili ka nisur punën për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe motivet e mundshme.

Ndërkohë, vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve që kanë hedhur lëndën plasëse në banesë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu