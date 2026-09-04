Shpërthim gjatë natës në Vorë, hidhet lëndë plasëse në derën e një banese
Një sasi e vogël lënde plasëse është hedhur në derën e një banese në Vorë gjatë orëve të para të mëngjesit.
Lënda plasëse u vendos në derën e banesës së shtetasit F. Sh në rrugën “Fusha e Sportit”, ndërsa shpërthimi ka ndodhur rreth orës 03:15, duke shkaktuar dëme të lehta materiale.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili ka nisur punën për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe motivet e mundshme.
Ndërkohë, vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve që kanë hedhur lëndën plasëse në banesë.
Tema: kryesore
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