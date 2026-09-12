Shpërthimi me eksploziv në Kamëz, zbardhen detaje nga ngjarja! Shënjestra i proceduar, dyshohet se…!
Detaje të reja janë zbardhur nga shpërthimi i ndodhur në derën e banesës së Mariglen Lalës, 36 vjeç, në Kamëz.
Hetuesit dyshojnë se vendosja e lëndës plasëse ka pasur si qëllim paralajmërimin ose dërgimin e një mesazhi ndaj 36-vjeçarit, ndërsa motivet e sakta të ngjarjes mbeten ende të paqarta.
Sipas hetimeve, e kaluara e Lalës është një nga pistat që po shqyrtohet nga policia për të zbardhur autorët dhe motivin e ngjarjes. 36-vjeçari është liruar nga burgu pak kohë më parë, pas përfitimit nga amnistia e fundit penale.
Ai rezulton të jetë dënuar më herët për një sërë veprash penale, mes tyre vjedhje, plagosje dhe mashtrim.
Policia po verifikon nëse e kaluara kriminale e 36-vjeçarit mund të ketë lidhje me vendosjen e lëndës plasëse në derën e banesës së tij. Shpërthimi ndodhi rreth orës 03:35 në rrugën “Rozafa”, në Bathore. Nga ngjarja u shkaktuan vetëm dëme materiale, ndërsa grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.