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Kronika

Shpërthimi me eksploziv në Kamëz, zbardhen detaje nga ngjarja! Shënjestra i proceduar, dyshohet se…!

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Shpërthimi me eksploziv në Kamëz, zbardhen

Detaje të reja janë zbardhur nga shpërthimi i ndodhur në derën e banesës së Mariglen Lalës, 36 vjeç, në Kamëz.

Hetuesit dyshojnë se vendosja e lëndës plasëse ka pasur si qëllim paralajmërimin ose dërgimin e një mesazhi ndaj 36-vjeçarit, ndërsa motivet e sakta të ngjarjes mbeten ende të paqarta.

Sipas hetimeve, e kaluara e Lalës është një nga pistat që po shqyrtohet nga policia për të zbardhur autorët dhe motivin e ngjarjes. 36-vjeçari është liruar nga burgu pak kohë më parë, pas përfitimit nga amnistia e fundit penale.

Ai rezulton të jetë dënuar më herët për një sërë veprash penale, mes tyre vjedhje, plagosje dhe mashtrim.

Policia po verifikon nëse e kaluara kriminale e 36-vjeçarit mund të ketë lidhje me vendosjen e lëndës plasëse në derën e banesës së tij. Shpërthimi ndodhi rreth orës 03:35 në rrugën “Rozafa”, në Bathore. Nga ngjarja u shkaktuan vetëm dëme materiale, ndërsa grupi hetimor vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve.

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