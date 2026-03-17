🌧️
Tiranë 10°C · Shi i lehtë 17 March 2026
S&P 500 6,716 ▲0.25%
DOW 46,993 ▲0.1%
NASDAQ 22,480 ▲0.47%
NAFTA 95.30 ▼0.24%
ARI 5,011 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
₿ CRYPTO
BTC $74,689 ▲ +0.22% ETH $2,339 ▼ -1.06% XRP $1.5303 ▼ -0.22% SOL $95.2600 ▼ -1.35%
17 Mar 2026
Breaking
Senati nis një debat maratonë mbi projektligjin e Trump për identifikimin e votuesve Kur pushteti gëlltit krijesën e vet A do kandidoni në 23 maj për kryetar të PD? Ervin Salianji: Kush është në politikë dhe thotë që s’ka ambicie, gënjen! Liga Unike : Bashkimi mposht Flamurtarin dhe kualifikohet në finale Dorëheqja si akt kundërshtimi
Menu
Ekonomia

Shqipëria i hap derën produkteve kineze, INSTAT: Tkurren furnizimet nga Turqia dhe Italia

· 2 min lexim
China Lunar New Year

Eksportet shqiptare shënuan një rritje të lehtë gjatë muajit shkurt. Sipas të dhënave të INSTAT, vlera e mallrave të eksportuara arriti në rreth 30.9 miliardë lekë, ose 2.8% më shumë se një vit më parë.

Ndërkohë, importet vijojnë të mbeten dukshëm më të larta. Në shkurt ato arritën në 68 miliardë lekë, me një rritje modeste prej 0.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Si rezultat, deficiti tregtar, diferenca mes importeve dhe eksporteve, mbeti i thellë në rreth 37.1 miliardë lekë, megjithëse pak më i ulët krahasuar me një vit më parë.

Rritja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga minerale, lëndë djegëse dhe energjia elektrike, si edhe nga makineritë dhe pajisjet. Ndërsa në kahun tjetër, rënie kanë shënuar eksportet e ushqimeve, tekstileve dhe materialeve të ndërtimit.

Sa i përket importeve, rritja është nxitur kryesisht nga makineritë dhe pajisjet, ndërsa importet e energjisë dhe materialeve të ndërtimit kanë pasur ndikim negativ në total.

Bashkimi Europian mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke zënë mbi 56% të totalit të shkëmbimeve. Rritja e eksporteve është orientuar drejt Kosovës dhe Gjermanisë, ndërsa rënie kanë shënuar tregjet tradicionale si Italia dhe Spanja.

Në anën e importeve, rritja më e madhe vjen nga Kina me afro 54 për qind dhe Kosova me rreth 37 për qind, ndërsa furnizimet janë tkurrur nga Turqia dhe Italia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

