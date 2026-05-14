Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,030 ▲0.68%
NASDAQ 26,668 ▲1.01%
NAFTA 101.68 ▲0.65%
ARI 4,687 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,754 ▲ +2.84% ETH $2,310 ▲ +2.19% XRP $1.4945 ▲ +4.53% SOL $93.0300 ▲ +2.32%
S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,030 ▲0.68 % NASDAQ 26,668 ▲1.01 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,687 ▼0.42 % S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,030 ▲0.68 % NASDAQ 26,668 ▲1.01 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,687 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe “Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën”, reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj KQZ certifikon 3 koalicione dhe një kandidat të pavarur, refuzon 2 subjekte Zyrtare: Ancelotti qëndron në Brazil, rinovon kontratën deri në vitin 2030 Studimi, shijet e ushqimit në shtatzani ndikojnë preferencat e fëmijës pas lindjes
Menu
Kronika

Shqipëria performon sonte në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision 2026

· 2 min lexim

Vëmendja e publikut dhe e diasporës shqiptare është përqendruar te mbrëmja e sotme ku do të mbahet edhe gjysmëfinalja e dytë e Eurovizion 2026.

Alis që përfaqëson Shqipërinë me këngën “Nan”, do të ngjitet në skenën e Vjenës me synimin e qartë për të siguruar një biletë për në Finalen e Madhe.

Kjo performancë, e cila i dedikohet figurës së nënës, ka marrë vëmendje pozitive, ndërsa artistit i duhet mbështetja masive përmes votave nga diaspora dhe shtetet e tjera evropiane për t’u kualifikuar mes më të mirëve në finalen e madhe të 16 Maji.

Rregullat e Eurovision nuk lejojnë votimin nga brenda territorit të vendit përfaqësues, çka e bën diasporën faktorin kryesor për kualifikim,.

Nëse ndodhesh në një nga shtetet pjesëmarrëse, voto kodin 13 me numrin përkatës të vendit ku ndodhesh gjatë kohës që hapet televotimi.

Këtë vit, rregullorja përcakton se vetëm 10 shtetet më të votuara nga secila gjysmëfinale do të kalojnë në fazën finale. Fati i artistëve do të vendoset nga një sistem i kombinuar, i ndarë mes votimit të publikut dhe vlerësimit të jurive profesionale.

Në finale kanë kaluar Finlanda, Izraeli Greqia, Serbia, Moldavia, Kroacia, Belgjika, Lituania, Polonia dhe Suedia.

Ndërsa mbrëmjen e së enjtes në skenë do të ngjiten edhe Bullgaria, Austria, Azerbajxhani, Letonia, Rumania, Danimarka, Luksemburgu, Australia, Republika Çeke, Ukraina, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Armenia, Zvicra, Malta, Qipro dhe Norvegjia

Eurovizioni i këtij viti zhvillohet në Austri pas fitores së vitit të kaluar dhe finalja e madhe do të mbahet më 16 maj

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu