Shtëpia e Bardhë mohon se po mendon për përdorimin e armëve bërthamore në Iran
Shtëpia e Bardhë lëshoi një mohim të fortë sot se po shqyrtonte përdorimin e armëve bërthamore në Iran, në një mesazh të postuar në Twitter nga llogaria e saj @RapidResponse47.
“Asgjë që thotë zëvendëspresidenti *nuk e sugjeron* këtë, ju kllounë të mëdhenj”, thuhet në mesazhin nga dega ekzekutive e SHBA-së, duke iu përgjigjur një llogarie të lidhur me ish-kandidaten presidenciale demokrate, Kamala Harris (@HQNewsNow).
Kjo përgjigje nga Shtëpia e Bardhë citon një fjalim të zëvendëspresidentit të SHBA-së për të komentuar, që është “JD Vance forcon qëndrimin pas mesazhit të fundit të Trump që thotë se ”një qytetërim i tërë do të vdesë sonte” dhe nënkupton se Trump mund të përdorë armë bërthamore”./ a.jor.
