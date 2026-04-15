Shtyhet seanca ndaj Veliajt, Ndreca: Një pjesë e fashikujve s’i janë vënë në dispozicion; Dumani: Të merren masa për…
Seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, është shtyrë sërish. Gjatë seancës, avokati Plarent Ndreca ngriti shqetësimin se një pjesë e fashikujve hetimorë nuk i janë vënë në dispozicion klientit të tij.
Nga ana tjetër, kreu i SPAK, Altin Dumani, kërkoi sqarime lidhur me mosnjoftimin e të pandehurit për datën dhe orën e seancës. Ai theksoi se kjo situatë përbën shkak për moszhvillimin e procesit dhe kërkoi marrjen e masave përkatëse, duke sugjeruar që në rast shtyrjeje, seanca e radhës të caktohet sa më shpejt.
Në përfundim, gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe urdhëroi Drejtorinë e Burgjeve të informojë mbi arsyet e mosnjoftimit të Erion Veliaj për seancën e sotme. Seanca e radhës është caktuar të mbahet më 27 prill, në orën 12:00.
Veliaj ndodhet në paraburgim në Durrës që prej 10 shkurtit të 2025-ës. Të pandehur për këtë dosje janë dhe Ajola Xoxa, bashkëshortja e Erjon Veliajt, si dhe 28 persona e shoqëri.
