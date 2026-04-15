☁️
Tiranë 19°C · Vranët 15 April 2026
S&P 500 6,998 ▲0.44%
DOW 48,300 ▼0.49%
NASDAQ 23,908 ▲1.14%
NAFTA 92.07 ▲0.87%
ARI 4,830 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $74,059 ▼ -1.84% ETH $2,343 ▼ -0.73% XRP $1.3795 ▲ +0.19% SOL $84.4700 ▼ -1.5%
S&P 500 6,998 ▲0.44 % DOW 48,300 ▼0.49 % NASDAQ 23,908 ▲1.14 % NAFTA 92.07 ▲0.87 % ARI 4,830 ▼0.42 % S&P 500 6,998 ▲0.44 % DOW 48,300 ▼0.49 % NASDAQ 23,908 ▲1.14 % NAFTA 92.07 ▲0.87 % ARI 4,830 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
15 Apr 2026
Breaking
“E dashur diaspora”: Eric Adams në Tiranë, unë në Detroit SPAK operacion kundër trafikut të drogës në disa qytete, 10 urdhërarreste Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, del nga rruga autoboti që transportonte lëndë djegëse Jeta pas Orbán-it: Si pritet që humbja e tij shkatërruese të transformojë dinamikën e fuqisë së BE-së Shtyhet seanca ndaj Veliajt, Ndreca: Një pjesë e fashikujve s’i janë vënë në dispozicion; Dumani: Të merren masa për…
Menu
Kronika

Shtyhet seanca ndaj Veliajt, Ndreca: Një pjesë e fashikujve s’i janë vënë në dispozicion; Dumani: Të merren masa për…

· 1 min lexim

Seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, është shtyrë sërish. Gjatë seancës, avokati Plarent Ndreca ngriti shqetësimin se një pjesë e fashikujve hetimorë nuk i janë vënë në dispozicion klientit të tij.

Nga ana tjetër, kreu i SPAK, Altin Dumani, kërkoi sqarime lidhur me mosnjoftimin e të pandehurit për datën dhe orën e seancës. Ai theksoi se kjo situatë përbën shkak për moszhvillimin e procesit dhe kërkoi marrjen e masave përkatëse, duke sugjeruar që në rast shtyrjeje, seanca e radhës të caktohet sa më shpejt.

Në përfundim, gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe urdhëroi Drejtorinë e Burgjeve të informojë mbi arsyet e mosnjoftimit të Erion Veliaj për seancën e sotme. Seanca e radhës është caktuar të mbahet më 27 prill, në orën 12:00.

Veliaj ndodhet në paraburgim në Durrës që prej 10 shkurtit të 2025-ës. Të pandehur për këtë dosje janë dhe Ajola Xoxa, bashkëshortja e Erjon Veliajt, si dhe 28 persona e shoqëri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu