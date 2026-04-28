🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 96.66 ▲0.3%
ARI 4,703 ▲0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,136 ▼ -1.51% ETH $2,294 ▼ -2.86% XRP $1.3986 ▼ -2% SOL $84.5900 ▼ -2.42%
S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 96.66 ▲0.3 % ARI 4,703 ▲0.2 % S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 96.66 ▲0.3 % ARI 4,703 ▲0.2 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
28 Apr 2026
Breaking
Cili vend në Evropë ka më shumë qendra të të dhënave që nxisin bumin e inteligjencës artificiale? Studimi: Truri i grave tregon plakje strukturore më të ngadaltë sesa i burrave Evis Sala: Shëndeti i gruas duhet të jetë prioritet kombëtar “Ilir Meta dhe tragjedia e rënies”, Iljazaj: Pamja e ish-Presidentit, nga maja e pushtetit në qeli “SPAK para provës së madhe”, Analisti: Duhet produkt nga gjyqet e politikanëve
Menu
Shendeti

Si ndikon pesha e tepërt në rritjen e rrezikut për kancer dhe çfarë masash të marrim

· 3 min lexim

Në nivel global, mbi dy miliardë persona janë të kategorisë mbipeshë ose obezë, një fenomen që vazhdon të rritet. Kjo gjendje lidhet me më shumë se 4 milionë vdekje çdo vit dhe prek rreth 30% të popullsisë; rreth 40% e këtyre vdekjeve vërehen te persona që janë thjesht mbipeshë, jo domosdoshmërisht obezë. Ndër pasojat kryesore janë sëmundjet kardiovaskulare, por studimet dhe vëzhgimet klinike tregojnë se rreziku i disa llojeve të kancerit po shtohet gjithashtu.

Sipas TV Klan, eksperta Rossana Berardi, presidente e zgjedhur e Shoqatës Italiane të Onkologjisë Mjekësore (AIOM), thekson se kilogramët e tepërt janë faktor i provuar rreziku për sëmundje kardiovaskulare, infarkt, diabet dhe disa kancere. Përveç këtyre, mbipesha lidhet me hipertension, kolesterol të lartë, apne të gjumit, probleme me frymëmarrjen, astmë, komplikacione gjatë shtatzënisë dhe çrregullime të humorit, përfshirë depresionin.

Të dhënat e fundit tregojnë se në Itali mbipesha dhe obeziteti kontribuojnë për rreth 3% të tumoreve tek meshkujt dhe 7% tek femrat. Ndër kancerët më të lidhur me peshën e tepërt janë ai endometrial, kanceri i zorrës së trashë, ezofagut, veshkave, pankreasit dhe kanceri i gjirit, veçanërisht pas menopauzës. Studime të reja propozojnë gjithashtu lidhje me kancerin e stomakut, mëlçisë, fshikëzës së tëmthit, prostatës, vezoreve, tiroides dhe mielomën multiple.

Ekspertët përshkruajnë disa mekanizma biologjikë që shpjegojnë këtë bashkëveprim. Mbipesha shoqërohet shpesh me nivele më të larta insuline dhe faktorë rritës në qarkullimin e gjakut, që mund të nxisin zhvillimin e disa kancereve. Yndyra e tepërt shkakton inflamacion kronik dhe prodhon hormone, si estrogjeni, që lidhen me rritjen e rrezikut për kancerin e gjirit, endometrit dhe vezoreve. Gjendjet metabolike të lidhura me obezitetin mund të çojnë gjithashtu në dëmtime të ADN-së dhe stres oksidativ.

Për vlerësimin e rrezikut, specialistët rekomandojnë monitorimin e indeksit të masës trupore (BMI) dhe të perimetrit të belit. BMI llogaritet duke pjesëtuar peshën me katrorin e lartësisë; vlerat nën 25 konsiderohen si peshë normale, 25–30 si mbipeshë, 30–40 si obezitet dhe mbi 40 si obezitet i rëndë. Megjithatë, BMI nuk shpjegon shpërndarjen e yndyrës apo masën muskulore, ndaj perimetri i belit shihet shpesh si tregues më praktik — sipas udhëzimeve të përmendura, ai nuk duhet të kalojë 80 cm, pasi shoqërohet direkt me rrezikun kardiometabolik.

Reduktimi i peshës duket se ul rrezikun për disa lloje kanceri. Ashtu si me lënien e duhanit, ku pas 10–20 vjetësh rreziku kancerogjen mund të afrohet me atë të një jo-duhanpirësi, humbja e rëndësishme e peshës — mbi 10% — përmes kirurgjisë bariatrike ose trajtimeve moderne mund të shoqërohet me ulje të rrezikut për disa tumore. Megjithatë, kërkohen studime të mëtejshme për të konfirmuar përfitimet specifike dhe të qëndrueshme. Raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu