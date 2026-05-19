S&P 500 7,403 ▼0.07%
DOW 49,686 ▲0.32%
NASDAQ 26,091 ▼0.51%
NAFTA 102.92 ▼1.4%
ARI 4,548 ▼0.23%
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
BTC $76,978 ▲ +0.25% ETH $2,135 ▲ +0.95% XRP $1.3858 ▲ +0.19% SOL $85.2800 ▲ +0.86%
Kosova

Si të plotësohet fletëvotimi për zgjedhjet e parakohshme?

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton qytetarët për mënyrën e saktë të plotësimit të fletëvotimit në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Zgjedhjet e parakohshme mbahen më 7 qershor.

Hapi 1: Pasi të pranoni fletëvotimin nga komisionerët, sigurohuni që ai të jetë i vulosur në pjesën e pasme.

Hapi 2: Në kabinën e votimit gjeni broshurën me numrat dhe emrat e subjekteve politike dhe kandidatëve që garojnë në zgjedhje.

Hapi 3: Në anën e majtë të fletëvotimit, shënjoni vetëm një (1) subjekt politik.

Hapi 4: Në anën e djathtë të fletëvotimit, mund të shënjoni deri në dhjetë (10) kandidatë për deputetë nga subjekti politik që keni zgjedhur.

Nëse gaboni gjatë plotësimit të fletëvotimit, mund të kërkoni ndërrimin e tij.

Për të ruajtur fshehtësinë e votës, paloseni fletëvotimin para se të largoheni nga kabina dhe më pas vendoseni në kutinë e votimit. /Telegrafi/

