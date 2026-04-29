Si u arrestua “El Jardinero”, bosi i kartelit meksikan që “mbushi” SHBA-në me kokainë
Kur dëgjoi zhurmën karakteristike të një helikopteri, 46-vjeçari Audias Flores Silva, me instinktet e një bosi droge me përvojë, u përpoq të arratisej nga vendi luksoz ku po fshihej. Rreth 60 truprojat që e ruanin thuhet se ishin udhëzuar të shpërndaheshin në drejtime të ndryshme me 30 kamionçinat që kishin.
Qëllimi kryesor i këtij urdhri ishte të ngatërronte 500 ushtarët e Forcave Speciale Meksikane që kishin rrethuar një vendin në zonën e El Mirador, e cila ndodhet 20 kilometra nga Puerto Vallarta. Por ishte tepër vonë për bosin famëkeq të drogës nga Michoacan, i cili u kap, fjalë për fjalë në flagrancë, pa u qëlluar asnjë plumb.
Mendja e El Jardinero-s (Kopshtari) mund të ketë udhëtuar disa vite prapa, në kohën kur ai po rritej, bridhte përreth dhe përfshihej në profesionin më fitimprurës që një adoleshent mund të ketë në Meksikë: drogën.
Vitet e para dhe arrestimi në SHBA
I rritur në një familje që përpiqej të siguronte jetesën në një vend ku dhuna filloi të rritej në vitet 1990 e më pas, kur kartelet filluan një luftë civile midis tyre dhe baronët e drogës filluan të fitonin gjithnjë e më shumë pushtet, adoleshenti Audias zgjodhi të fshihej që në fillim.
Nuk ka një biografi zyrtare të Flores Silvës, një shenjë se sa i kujdesshëm ishte pasardhësi i supozuar i El Mencho, i njohur si Nemesio Oseguera Cervantes, ish-udhëheqësi i kartelit “New Generation” në Jalisco. Menjëherë pas fillimit të viteve 2000, “kopshtari” u pikas nga amerikanët kur u arrestua në SHBA me një sasi kokaine dhe u dënua me 5 vjet burg.
Kur u lirua nga burgu, ai u deportua direkt në Meksikë, ku nuk iu desh shumë kohë për t’u rikthyer në tregtinë e drogës, me gjithçka që kjo nënkuptonte për një meksikan 30-vjeçar të zgjuar dhe ambicioz, i cili maste çdo hap dhe filloi të ngjitej ngadalë por vazhdimisht në Kartelin e Jalisco.
Sulmi dhe ngritja
Atë ditë në vitin 2016 ose 2015, nuk ka detaje rreth incidentit, Audias Flores Silva, së bashku me disa sicarios (vrasës me pagesë të kartelit), zunë në pritë oficerët e policisë që po patrullonin një lagje në Jalisco.
Ai donte t’u tregonte autoriteteve se kush ishin shefat, por disa javë pas sulmit, ai u arrestua dhe u dënua me 3 vjet burg pasi refuzoi të “godiste” të tjerët.
Kur doli, miqtë e tij në kartel e pritën me krahë hapur dhe “El Jardinero” u rikthye menjëherë në atë që dinte ta bënte shumë mirë: prodhimin dhe shitjen e drogës.
Marrëdhënia shumë e ngushtë që kishte me “El Mencho” i dha Flora Silves mundësinë të ngjitej në Kartelin e Gjeneratës së Re të Jalisco, tani si zëvendëse e shefit të madh.
Sipas dosjeve të DEA-s amerikane, “El Jardinero” vitet e fundit kontrollonte dhjetëra laboratorë të paligjshëm të prodhimit të metamfetaminës në rajonin e Jalisco dhe Zacateca jugore.
Kopshtari që “mbushi” SHBA-në me kokainë
Ai shpejt filloi të kontrollonte fluksin e drogës që largohej nga Jalisco për në Shtetet e Bashkuara, pasi bleu disa aeroplanë që uleshin dhe ngriheshin në pista ajrore të paligjshme, shumë prej të cilëve ndodheshin në zona të pastra në xhungël.
Ai kishte gjithashtu qindra kamionë dhe shoferët e tyre për të transportuar kokainën nga Meksika dhe Amerika Qendrore në Shtetet e Bashkuara, si dhe makina pasagjerësh për të transportuar drogën e kartelit në qendrat e shpërndarjes së paligjshme në Kaliforni, Teksas, Illinois, Uashington, Xhorxhia dhe Virxhinia.
Biznesi po lulëzonte, paratë e drogës po grumbulloheshin dhe Flores Silva ndihej i paprekshëm ndaj çdo kërcënimi nga ligji, edhe kur Shtetet e Bashkuara ofruan një shpërblim prej 5 milionë dollarësh.
Brenda një kanali ujitës
Megjithatë, më 22 shkurt, ai ishte ndër të parët që mësoi për vdekjen e Cervantes, pas një operacioni ushtarak në shkallë të gjerë në qytetin Tapalpa, Jalisco.
Kreu i kartelit u plagos rëndë dhe vdiq nga plagët e marra ndërsa po transportohej në një spital në Mexico City, ndërsa incidentet e mëvonshme të hakmarrjes nuk i dekurajuan autoritetet.
Në atë kohë, ai mund ta ketë ndjerë se po vinte radha e tij, pasi ishte një nga kandidatët kryesorë për të udhëhequr, pasi organizata nuk mund të mbetej pa kokë.
Kartelet e mbetura do të kërkonin të shfrytëzonin situatën, duke pretenduar zonën, ndoshta me një larje hesapesh “të përgjakshme”.
Ai është fshehur që atëherë, por si zakonisht CIA dhe ndoshta NSA e gjetën atë me anë të mbikëqyrjes satelitore, dhe informuan qeverinë meksikane, e cila gjithashtu e kishte nën monitorim për 19 muajt e fundit.
Operacioni ishte planifikuar me shumë kujdes nga Forcat Speciale, aq sa edhe pse “El Jardinero” ruhej nga 60 truproja dhe në fund nuk u qëllua asnjë plumb.
Bosi i drogës u përpoq të arratisej duke hyrë në një tub të madh në një kanal ujitjeje, por një dron që e kishte “kapur” atë që nga momenti i parë i operacionit, i çoi komandot meksikane në vendin e duhur.
Disa orë më vonë, ai u shfaq i prangosur përpara helikopterit që e transportoi atë së bashku me një grup prej 5 ushtarësh të Forcave Speciale, të cilët u fotografuan me shpinë nga njëri-tjetri.
Diçka që kishte kuptim, pasi, nëse do të tregonin fytyrat e tyre, nga ai moment do të ishin shënjestra të mundshme të forcave të kartelit në shenjë hakmarrjeje për arrestimin e “kopshtarit të kokainës”.
