Siljanovska për iniciativën e Frontit Europian: Nuk shoh se ka mundësi të ketë sukses
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nuk dëshiron të interpretojë arsyet partiake të Frontit Europian për paraqitjen e një iniciative për ndryshime kushtetuese, por beson se iniciativa nuk ka shanse të ketë sukses duke pasur parasysh se për miratimin e tyre kërkohet një shumicë prej dy të tretash.
“Sipas Kushtetutës sonë, ndryshimet kushtetuese mund të propozohen nga 30 deputetë ose 150 mijë qytetarë. Iniciatori nuk ka 30 deputetë në Kuvend. Nuk mund t’i interpretoj arsyet partiake dhe arsyet e grupit parlamentar për nisjen e kësaj iniciative, por sa herë që nis një iniciativë, kjo nuk duhet të bëhet vetëm për të manifestuar proaktivitet, por duhet të mendohet për sigurinë e finalizimit dhe realizimit të saj, tha”, Siljanovska-Davkova në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas takimit me Presidentin zviceran.
Ajo shtoi se dihet që për miratim kërkohet një shumicë prej dy të tretash, e cila, siç theksoi ajo, është shumë më tepër se tridhjetë, dhe gjithashtu një shumicë e dyfishtë sepse kërkohet një ndryshim në Preambulë.
“Ndoshta thashë që ishte një vendim partie. Është një vendim i grupit parlamentar, por dua t’ju paralajmëroj për diçka tjetër. Pikërisht kjo parti, për t’ju kthyer prapa, në një kohë në fakt e bindi opinionin në vend, domethënë qytetarët, se jo vetëm që kishin një shumicë prej dy të tretash në Kuvend për ndryshimet kushtetuese, por se kishte një shumicë shumë më të madhe, se kishin folur me deputetë edhe nga opozita, se kishin marrë mbështetje prej tyre, por e patë fundin e asaj historie.
Është më mirë t’i pyesni se cili është qëllimi dhe iniciativa e tyre, por çdo deputet, të gjithë deputetët kanë të drejtë për iniciativë. Ky është një akt demokratik. Le të shohim se çfarë do të ndodhë, por nga ajo që shoh si komente nga partitë e tjera, mendoj se nuk ka mundësi që të ketë sukses”, tha Presidentja./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.