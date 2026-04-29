EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $76,018 ETH $2,279 XRP $1.3625 SOL $83.2700
Dauti: Është koha për të arritur një marrëveshje tjetër në mes shqiptarëve dhe maqedonasve për formën e formimit të qeverive të ardhshme Milo: LVV duhej të bënte kompromis për zgjedhjen e presidentit, s'ka garanci as pas zgjedhjeve FIFA, 871 milionë euro për 48 ekipet pjesëmarrëse në Kupën e Botës Portieri i Zaragozës pezullohet me 13 ndeshje, goditi me grusht kundërshtarin PSG-Bayern hyn në histori, gjysmëfinalja me më shumë gola në Champions
Maqedonia

Siljanovska për iniciativën e Frontit Europian: Nuk shoh se ka mundësi të ketë sukses

· 2 min lexim

Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nuk dëshiron të interpretojë arsyet partiake të Frontit Europian për paraqitjen e një iniciative për ndryshime kushtetuese, por beson se iniciativa nuk ka shanse të ketë sukses duke pasur parasysh se për miratimin e tyre kërkohet një shumicë prej dy të tretash.

“Sipas Kushtetutës sonë, ndryshimet kushtetuese mund të propozohen nga 30 deputetë ose 150 mijë qytetarë. Iniciatori nuk ka 30 deputetë në Kuvend. Nuk mund t’i interpretoj arsyet partiake dhe arsyet e grupit parlamentar për nisjen e kësaj iniciative, por sa herë që nis një iniciativë, kjo nuk duhet të bëhet vetëm për të manifestuar proaktivitet, por duhet të mendohet për sigurinë e finalizimit dhe realizimit të saj, tha”, Siljanovska-Davkova në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas takimit me Presidentin zviceran.

Ajo shtoi se dihet që për miratim kërkohet një shumicë prej dy të tretash, e cila, siç theksoi ajo, është shumë më tepër se tridhjetë, dhe gjithashtu një shumicë e dyfishtë sepse kërkohet një ndryshim në Preambulë.

“Ndoshta thashë që ishte një vendim partie. Është një vendim i grupit parlamentar, por dua t’ju paralajmëroj për diçka tjetër. Pikërisht kjo parti, për t’ju kthyer prapa, në një kohë në fakt e bindi opinionin në vend, domethënë qytetarët, se jo vetëm që kishin një shumicë prej dy të tretash në Kuvend për ndryshimet kushtetuese, por se kishte një shumicë shumë më të madhe, se kishin folur me deputetë edhe nga opozita, se kishin marrë mbështetje prej tyre, por e patë fundin e asaj historie.

Është më mirë t’i pyesni se cili është qëllimi dhe iniciativa e tyre, por çdo deputet, të gjithë deputetët kanë të drejtë për iniciativë. Ky është një akt demokratik. Le të shohim se çfarë do të ndodhë, por nga ajo që shoh si komente nga partitë e tjera, mendoj se nuk ka mundësi që të ketë sukses”, tha Presidentja./Telegrafi/

