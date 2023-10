Silvinjo ‘kontrollon’ euforinë: Kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm, por nuk ka mbaruar asgjë

“Ndeshje me shumë vuajtje sigurisht. Së pari dua të falenderoj tifozët që kanë ardhur. Shumë e bukur të shikosh 23 mijë tifozë që të mbështesin. Për sa i përket garës ishte shumë e fortë dhe fizike. Unë mendoj që kemi bërë një ndeshje të shkëlqyer.

Ne punojmë për të fituar, gjithsesi ata janë një skuadër shumë e fortë, edhe pse fituam me 3 gola. Në qoftë se do të ishim 11 kundër 11 do të ishte shumë e vështirë. Ky është një grup që bëhet i fortë çdo ditë e më shumë. Janë karakteristikat e lojtarëve, Uzuni, Seferi, Muçi, Bajrami, janë lojtarë që e kërkojnë shumë sulmin. Kemi bërë një hap shumë të rëndësishëm por nuk ka mbaruar asgjë. Garë perfekte, por nuk ka mbaruar.

Marrëdhënia me lojtarët dallohet edhe me sy. Ishte shumë e bukur të shikoje shpirtin e garës. Ishte diçka fantastike.

Ju falenderoj shumë për besimin. Unë iu them gjithmonë lojtarëve që nuk jemi 11, por jemi 23.

Ne po ndërtojmë diçka shumë të rëndësishme. Mungon akoma shumë rrugë, por deri tani kemi bërë gjëra shumë të rëndësishme. Jam i kënaqur me gjithçka.

Asani, Bajrami, Seferi, Uzuni, janë lojtarë që marrin qendrën dhe godasin portën. Kemi edhe shumë lojtarë të tjerë shumë të mirë që gjuajnë nga distanca, si Laçi, etj.

Duhet të presim sepse kemi edhe dy ndeshje të tjera. Të shikojmë dhe sa pikë do marrim”, u shpreh Silvinjo.