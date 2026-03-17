Slot për gafën e Tudorit: Ne tullacët jemi të gjithë njësoj…
Një situatë komike që përfundoi me një shaka. Në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së dytë të raundit të 1/8-ve të finales të Ligës së Kampionëve kundër Galatasarajit, Arne Slot iu rikthye një historie që ka shkaktuar të qeshura në rrjetet sociale gjatë 48 orëve të fundit.
Para fillimit të ndeshjes midis Liverpulit dhe Tottenhamit, trajneri i “gjelave”, Igor Tudor, iu afrua stolit të “të kuqve” për të shkëmbyer shtrëngimin tradicional të duarve me kolegun e tij.
Ish-trajneri i Juventusit, megjithatë, bëri një gafë duke e ngatërruar holandezin me Allan Dixon, një anëtar të stafit të tij.
Slot komentoi mbi incidentin: “Nuk e pashë, por më është thënë për të. Ka kaq shumë njerëz pa flokë, dhe nga prapa duken të gjithë njësoj”, shpjegoi trajneri i Liverpulit me një buzëqeshje. “Mendoj se ishte qesharake gjithsesi, dhe në futboll ka nevojë për pak momente të tilla.”
