SMS mashtruese në qarkullim, Policia paralajmëron: Në shënjestër të dhënat bankare
Policia e Kosovës ka ngritur alarmin për një formë të re mashtrimi që po qarkullon në rajonin e Prizrenit, ku qytetarët po synohen përmes mesazheve të rreme telefonike.
Sipas njoftimit të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, qytetarë të ndryshëm kanë pranuar SMS mashtruese në të cilat u thuhet se xhirollogaritë e tyre bankare rrezikojnë të bllokohen nëse nuk veprojnë menjëherë.
Në këto mesazhe përfshihet një link i dyshimtë, përmes të cilit kërkohet futja e të dhënave personale dhe bankare.
Pas kësaj, persona të paautorizuar arrijnë të kenë qasje në llogaritë bankare dhe të përfitojnë mjete financiare në mënyrë të kundërligjshme.
Policia thekson se bëhet fjalë për mashtrim dhe u bën thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar. Në njoftim thuhet se qytetarët duhet të shmangin klikimin në linke të panjohura dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare në platforma të pasigurta.
Po ashtu, autoritetet kërkojnë që çdo rast i dyshimtë të raportohet menjëherë në polici.
Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e qytetarëve dhe në luftimin e veprimeve të kundërligjshme që cenojnë sigurinë financiare. /Telegrafi/
