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Politika

Sot 28 vite nga vrasja e Azem Hajdarit, familjarët dhe zyrtarët e PD-së bëjnë homazhe pranë memorialit!

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vrasja e Azem

Për demokratët 12 shtatori është dita ku nderohet dhe kujtohet Azem Hajdarin, që udhëhoqi protestat studentore për të përmbysur regjimin e egër komunist.

Për sekretarin e Përgjithshëm Flamur Noka, kjo ditë duhet të jetë dita që simbolizon betejën, kryengritjen, dhe nevojën për të mbështetur protestat për të rrëzuar, sipas tij regjimin e Edi Ramës.

“Më shumë se kurrë është motiv, është motiv për t’u përballur me një regjim që tashmë është regjimi i krimit dhe i korrupsionit, me narko-regjimin e Edi Ramës. Azem Hajdari sot bën apel, që ka vetëm një rrugë për të rrëzuar këtë regjim. Dhe ajo rrugë është përballja, qëndresa, beteja me ta, kryengritja, është rruga e vetme për të rrëzuar regjimin”, tha Flamur Noka.

Vrasja e Azem Hajdarit mbrëmjen e 12 shtatorit 1998, konsiderohet si një nga ngjarjet më të rënda. Azem Hajdari, deputet i Partisë Demokratike dhe lideri kryesor i Lëvizjes Studentore të Dhjetorit 1990, u ekzekutua pranë selisë së PD-së në Tiranë. Për demokratët e kanë cilësuar si një “vrasje politike”.

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