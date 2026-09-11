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Kosova

Sot më freskët, nisin të bien temperaturat

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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot moti do të jetë më i freskët, me diell dhe vranësira të ndryshueshme, por më freskët.

IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin nga 10°C deri në 13°C, ndërsa maksimalet nga 25°C deri në 30°C.

Rënia më e theksuar e temperaturave maksimale pritet në zonat malore.

Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit, me shpejtësi 1–5 m/s. /Telegrafi/

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