Punonjësit e ligës së hokejit ndihmojnë bankat ushqimore për përkujtimin e 25-vjetorit të 11 Shtatorit
Punonjësit e ligës së hokejit u angazhuan në përpjekje vullnetare për të shënuar 25-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, duke ndihmuar bankat ushqimore dhe komunitetet lokale përmes paketimit të vakteve.
Siç raporton nhl, më shumë se 50 punonjës të ligës ishin ndër rreth 50,000 vullnetarët në të gjithë Shtetet e Bashkuara, që përfaqësonin mbi 800 organizata dhe pritej të paketoheshin 17 milion vakte gjatë kësaj jave. Ngjarja në Nju Jork u mbajt në muzeun Intrepid, ku organizatorët së bashku me liga të tjera sportive dhe kompani globale ndihmuan në përgatitjen e mbi 250,000 vaktëve për bankat ushqimore lokale.
Nisma 9/11 Day u themelua nga David Paine dhe Jay Winuk në 2002, si një mënyrë për t’i kthyer kujtimin e ditës së tragjedisë në një ditë bashkimi dhe shërbimi. Pas njohjes zyrtare të 11 shtatorit si ditë kombëtare të shërbimit dhe përkujtimit në 2009, organizata nisi evente të paketimit të vakteve; për herë të parë kjo u realizua më masivisht në 2016 për përvjetorin e 15 vjetorit, dhe prej atëherë ngjarja është zgjeruar në dhjetëra qytete.
Për këtë vit, veprimi i vullnetarëve përfshiu edhe ekipe në Toronto e Montreal, ku kolegët u mobilizuan për të dhënë ndihmën e tyre. David Klatt, drejtor i lartë për kulturën e përfshirjen dhe të ndjenjave, përshkroi përvojën si një rast që forcon shpirtrat ekipor dhe lidhjet ndërmjet punonjësve, ndërsa Sally Sy Caruso theksoi se pjesëmarrja ishte një mënyrë për të reflektuar dhe për të shprehur solidaritet ndaj familjeve në nevojë.
Organizatorët nxitën gjithashtu qytetarët të bashkohen përmes 911day.org, ku mund të premtojnë një vepër të mirë; synimi është arritja e një milioni veprash të tilla. David Paine përmendi gjithashtu se transformimi i kujtimit të një tragjedie në veprime të mira tregon se iniciativa mund të vijojë dhe të rritet përtej brezave të themeluesve.
Sipas nhl, përpjekjet e tilla synojnë të tregojnë se kujtimi i 11 shtatorit mund të shoqërohet me solidaritet dhe shërbim, duke kthyer një ngjarje të dhimbshme në një mundësi për të ndihmuar komunitetet dhe për të bashkuar njerëzit në veprime konkrete.
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