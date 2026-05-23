S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
BTC $75,422 ▼ -2.62% ETH $2,063 ▼ -3% XRP $1.3334 ▼ -2.19% SOL $84.2900 ▼ -2.84%
"Po" apo "Jo" për Berishën? Demokratët vendosin sot për kreun e PD-së
Sot zgjedhjet për kreun e PD, votëbesim për Sali Berishën si i vetmi në garë

Partia Demokratike zhvillon këtë të shtunë, 23 maj, procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të partisë, ku kandidat i vetëm është Sali Berisha. Për shkak të mungesës së garës, votimi po konsiderohet si një votëbesim brenda partisë, ku anëtarët do të shprehen nëse janë dakord që Berisha të vijojë të drejtojë PD-në.

Procesi i votimit ka nisur në orën 08:00 në të gjitha degët e Partisë Demokratike në vend dhe pritet të përfundojë në orën 18:00.

Pas mbylljes së votimit, në çdo degë ku është zhvilluar procesi do të nisë menjëherë numërimi i fletëve të votimit. Rezultatet pritet të bëhen publike pas përfundimit të numërimit në të gjitha qendrat.

Ky proces paraprin edhe mbajtjen e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili është thirrur më 30 maj. Në fokus të këtij kuvendi do të jetë ripërtëritja e strukturave dhe organeve drejtuese të partisë, në kuadër të riorganizimit të brendshëm politik.

