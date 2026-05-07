SPAK dërgon në gjykim ish-oficerin e policisë gjyqësore për akuzat lidhur me trafik ndërkombëtar droge

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dërguar për gjykim ish-oficerin e policisë gjyqësore I.H. më 7 maji, i akuzuar për shpërdorim detyre, zbulim të sekretit hetimor dhe korrupsion pasiv në kuadër të hetimeve për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sipas njoftimeve të zyrtarizuara, I.H. ndodhet në masën e sigurisë “arrest në burg” që prej 27 nëntorit 2025, ndërsa çështja pritet të shqyrtohet në GJKKO.

Sipas TV Klan, hetimet e SPAK janë përfunduar dhe është depozituar kërkesa për gjykim për procedimin penal nr. 49/3/1 të vitit 2026. Hetimet janë zhvilluar në kuadër të procedimeve që lidhen me vitet 2019–2024 dhe janë realizuar në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe zvicerane, përfshirë një Skuadër të Përbashkët Hetimore me Prokurorinë Antimafia në Brescia dhe prokurorinë zvicerane.

Sipas aktakuzës, gjatë fazës paraprake u autorizua përgjimi i disa të dyshuarve dhe vëzhgime ambientale, veprime të cilat janë kryer nga policia gjyqësore. Hetimet e kanë lidhur I.H. — i identifikuar më tej si Igli Haxhiaj — me zbulimin e informacionit që përbën sekret hetimor ndaj njërit prej të përfshirëve në grup, të njohur si D.M. Provat përfshijnë biseda në aplikacionin e koduar SkyECC, ku pretendohen oferta për informacion në këmbim të përfitimeve monetare.

Nga përmbajtja e komunikimeve rezulton se Haxhiaj i ka dhënë D.M. të dhëna rreth veprimeve hetimore dhe përmbajtjen e akteve, si dhe ka kërkuar ose marrë shumën prej 15,000 eurosh në këmbim të informacionit. Hetimet po ashtu dokumentojnë se ai ka shkëmbyer diskutime lidhur me tregtimin e lëndëve narkotike, çmimet dhe blerjet, ndërsa nuk ka kryer veprimet procedurale të kërkuara ligjore për të ndjekur penalitetet e dyshuara, çka përbën sipas SPAK shpërdorim të detyrës.

Hetimet tregojnë gjithashtu veprimtari të një grupi të strukturuar kriminal, kryesisht shtetas shqiptarë, i cili dyshohet se importonte lëndë narkotike nga Amerika e Jugut dhe i dërgonte drejt Italisë përmes porteve kryesore të Europës Veriore, të fshehura në automjete të rënda. Çdo person konsiderohet i pafajshëm deri në vendim të formës së prerë; raporton TV Klan.

