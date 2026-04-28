28 Apr 2026
Maqedonia

Spasovski: Ndryshimet për shtetësinë e funksionarëve duhet të vlejnë menjëherë për të gjithë

· 2 min lexim

Deputeti i LSDM-së dhe koordinatori i grupit parlamentar, Oliver Spasovski, në intervistën për “Tema e Ditës” në Sitel TV, deklaroi se ndryshimet ligjore për shtetësitë e dyfishta duhet të vlejnë menjëherë për të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe të emëruar.

“Ne e mbështetëm atë zgjidhje ligjore, por thamë se duhet të vlejë edhe për këtë përbërje parlamentare, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, kemi dorëzuar një ligj të ri sipas të cilit, përveç deputetëve dhe ministrave të Qeverisë, do të duhet të dëshmojnë se kanë vetëm një shtetësi, ose ai që ka më shumë shtetësi të mos mund të jetë pjesë e pushtetit ekzekutiv”, theksoi Spasovski.

Ai theksoi se sot në Kuvend, deputetët e VMRO-së kanë gabuar edhe komisionin përkatës.

“Sot u gabua se cila komision do të jetë, nëse do të jetë ajo apo ndonjë tjetër dhe kështu me radhë. Të shohim nëse më në fund do të mësojnë se cila komision është kompetente dhe të kalojë lirshëm në procedurë parlamentare”, shtoi Spasovski.

Sipas tij, pushteti po demonstron mungesë të plotë konsistence dhe ndryshim qëndrimesh nga dita në ditë, gjë që tregon se po manipulon opinionin publik.

“Grupi parlamentar i OBRM-PDUKM-së dorëzon një ligj të tillë, kryeministri po atë ditë thotë: ‘U nxitua, duhet konsultim me ekspertë juridikë’. Presidentja thotë se është e nevojshme, pastaj edhe kryeministri thotë ‘po, ashtu është’. Kjo tregon se kjo qeveri shpesh i ndryshon qëndrimet. Sot një gjë, për dy orë diçka tjetër. Mendoj se, duke nisur nga populizmi i lirë dhe patriotizmi i rremë, po vijmë në këto situata”, theksoi Spasovski.

Ai përsëriti qëndrimin e LSDM-së se është kundër shfuqizimit të qeverisë teknike.

