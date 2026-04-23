Stilimet kryesore të redaktorëve të Bazaar në Javën e Modës në Nju Jork pranverë/verë 2024
Gjatë Javës së Modës në Nju Jork për sezonin pranverë/verë 2024, redaktorët e Bazaar ndajnë zgjedhjet e tyre kryesore të veshjeve për të përballuar ngjarjet e ndryshme gjatë një jave intensive e sfiduese nga ana klimatike.
Stili me Prekje Tailoring
Jaclyn Alexandra Cohen kombinon pjesë me ngjyra florale nga Marina Moscone, Khaite dhe Tory Burch me elemente të tailoring-ut si jelekun e Attersee-së. Për të ruajtur komoditetin në motin e nxehtë, ajo përdor sandale Margaux dhe çantën Toteme, duke kompletuar vëshjen me vathë të artë nga Jenny Bird.
Fustani Statement
Halie LeSavage zgjedh fustane midi me strukturë të përsosur ose me printime të përziera nga markat Tove dhe Rixo, të kombinuara me këpucë ballerina ose me taka wedge dhe çanta të vogla crossbody, për një pamje praktike dhe elegante.
Këpucë Flats në Fokus
Brooke Bobb preferon sandale flats të markës Wales Bonner në ngjyrë argjendi të cilat i kombinon me tunikën e re të Tory Burch dhe xhinse Calvin Klein me prerje klasike.
Seti Monokromatik
Chelsey Sanchez preferon kostumin me ngjyrë të bardhë ecru nga Danielle Guizio, i cili mbështetet nga sandalet me taka të lartë SimonMiller me ngjyrë amber. Për shtresë të jashtme, ajo zgjedh xhaketën denim të Scanlan Theodore me mëngët voluminoze.
Ngjyrat Xhevahire dhe Motivat Florale
Jennifer Jenkins zgjidhet një fustan me fund floral ngjyrë smeraldi nga Vince, të kombinuar me bluzën e thjeshtë Anine Bing në ngjyrë neutral dhe këpucë baletine nga Le Monde, me veshje të artë satini që japin elegancë dhe rehati gjatë ecjes në qytet.
Veshje Bazike dhe Komode
Alicia Banilivy zgjedh tank-top Agolde dhe xhinse të gjera Loewe, të kombinuara me çantë crossbody nga Loewe për prakticitet gjatë gjithë ditës.
Vestë dhe Pantalona të Lehtë
Izzy Grinspan kombinon pantallonat e lehta e të gjera Mara Hoffman me një vestë krijuar për mot të nxehtë, duke shtuar sandale të thjeshta të Zeza, duke ruajtur prakticitetin dhe stilin.
Veshjet Layering Avant-garde
Tara Gonzalez preferon fustanin me mëngë puff dhe detaje të ruflave nga Simone Rocha i cili i shtohet me një bodysuit tulle të zbukuruar për t’i dhënë volum dhe stil. Këpucët e zgjedhura janë balet flats nga MM6 Maison Margiela.
Veshja Monokrom me Fustanin e Zi të Vogël
Rosa Sanchez përzgjedh një fustan të zi Fleur du Mal, sandale balerina nga Yuni Buffa, dhe aksesorë të veçantë si syze të errëta dhe vathë nga Cult Gaia, duke krijuar një pamje uniforme dhe elegante.
Veshja Për Çdo Ngjarje
Alex Delifer kombinon fustanin elegant Chador me sandale të rehatshme Dior dhe një çantë gjysmë-hëne nga The Row, duke ofruar stil dhe prakticitet për ditët e ngarkuara të Javës së Modës.
Stili i Ri Americana
Miguel Enamorado sheh inspirim në stilin Amerikan të përzier me elemente western, skate dhe rockabilly, duke ruajtur elegancën me kostumin Officine Générale dhe aksesorët përkatës si një çantë me model rreshqitës, nyje me motive western dhe orë klasike.
Ngjyrat e Qarta dhe Neutrale
Bianca Betancourt zgjedh veshje me ngjyra të qarta dhe elegante si bluzë e bardhë pak e zhveshur në sup dhe fund me palosje nga marka Dissh, të kombinuara me këpucë comfortable si Vagabond dhe Matisse.
