Si të krijoni kombinime maksimaliste të rrobave për fundin e dimrit
Stili maksimalist kombinon shumë shtresa për një pamje elegante dhe të ngrohtë. Një pulovër i lidhur rreth shpatullave është detaji kryesor që tregon stilin, prandaj përdorni një këmishë me vija dhe një jelek me ngjyra për një efekt më të thjeshtë dhe casual. Kjo mënyrë veshjeje duket e rafinuar dhe e modës, edhe pse është relativisht e thjeshtë.
Një bluzë e thjeshtë e bardhë është element bazë që mund të vishni si vetë e veçuar ose si shtresë e brendshme. Një pulovër me vija është një veshje shumë funksionale që i përshtatet çdo stili dhe përbën bazën e shumë kombinimeve.
Një çantë ndryshe dhe e veçantë, si p.sh. një çantë dygjyrëshe me material të butë, mund të japë ngjyrë dhe karakter e veshjes tuaj pa i hequr vëmendjen pamjes së përgjithshme.
Blejta me ngjyra të ndezura si rozë në formë jeleku është mënyra perfekte për t’i shtuar ngjyrë dimrit pa e tepruar. Kombinojeni me elementë të tjerë prej mëngjash dhe shtresa për ngrohtësinë totale.
Elementë me motive të forta
Nëse dëshironi të theksoni stilin maksimalist, kombinoni pjesë veshjesh që dallohen si shalla me motive, kostume me ngjyra të forta dhe pallto me printime të shndritshme. Edhe pse çdo pjesë mund të jetë mjaft e veçantë vetë, bashkë ato krijojnë një pamje të paharrueshme.
Një xhaketë e rrjetëzuar me ngjyrë të ndezur dhe pantallona të përshtatura në të njëjtën ngjyrë janë shenja e një stilistike të guximshme dhe të sofistikuar që tërheq vëmendje.
Një çantë me dizajn të veçantë e shton më tej ngjyrën dhe stilin, duke qenë një aksesori i dukshëm dhe interesant për çdo dalje.
Përdorni një shall prej mëndafshi me motive barok si aksesor shumëfunksional, që mund të vishen në shumë mënyra: si mbështjellje, në flokë, ose të lidhura në dorezën e çantës. Kjo jep mundësi për të ndryshuar stilin gjatë ditës.
Për të mbrojtur nga i ftohti, një pallto me dizajn modern dhe ngjyrë jeshile do të jetë shumë e dobishme dhe një zgjedhje e mirë për ato ditë kur dalja jashtë duket e pakëndshme.
Stili poshtë i veshjes
Trendi i kombinimit të pantallonave me funde ka rikthyer modën e fillimit të viteve 2000, por tani në një formë më të rafinuar. Mund të nisni me xhinse të thjeshta, bluzë trupore dhe xhaketë, dhe mbi to të mbani një fund mini që të shton elegancë dhe stil.
Një këmishë e holla prej mëndafshi është ideale për të veshur në shumë raste gjatë gjithë vitit, si shtresë nën pallto apo xhaketë dhe që mban trupin të freskët në muajt më të ngrohtë.
Një xhaketë e zezë e gjerë me formë të kahur do t’ju mbrojë nga i ftohti dhe i jep veshjes strukturë dhe elegancë.
Xhinset me ngjyrë të errët janë bazike dhe të përshtatshme për ata që preferojnë veshje në nuanca neutrale.
Fundet me plisim prej leshi janë ideale për të qëndruar ngrohtë dhe për të krijuar një stil të bazuar në kombinimin e multiple shtresave dhe teksturave.
Këpucët eksperimentale si ato me dizajn unik janë element i vërejtur dhe ndonjëherë polemik, por nëse jeni të sigurt në stilin tuaj, ato janë zgjedhja perfekte për t’u dalluar.
Hije të buta dhe shtresë transparenti
Një fustan me shtresa tulëshe mbi pantallona me prerje është një mënyrë për të kombinuar minimalizmin me maksimalizmin në stil, duke sjellë elegancë dhe ngrohtësi njëherazi.
Bluzat prej kasmere me prerje të veçantë janë perfekte për të treguar pak lëkurë pa e rrezikuar ngrohjen në dimër.
Një çantë e zezë prej lëkure me detaje ari është aksesori klasik që gjithmonë përshtatet dhe është e dobishme për çdo rast.
