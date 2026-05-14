S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,030 ▲0.68%
NASDAQ 26,668 ▲1.01%
NAFTA 101.68 ▲0.65%
ARI 4,687 ▼0.42%
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
BTC $81,754 ▲ +2.84% ETH $2,310 ▲ +2.19% XRP $1.4945 ▲ +4.53% SOL $93.0300 ▲ +2.32%
Studimi, shijet e ushqimit në shtatzani ndikojnë preferencat e fëmijës pas lindjes

Zbulimi i një studimi të ri tregon se shijet e ushqimeve të konsumuara gjatë shtatzënisë mund të ndikojnë në preferencat ushqimore të fëmijëve edhe vite pas lindjes.

Studiues nga universitetet në Mbretërinë e Bashkuar, Francë dhe Holandë kanë testuar efektin e karotës dhe kale-s tek gratë shtatzëna dhe tek fëmijët e tyre.

Në studim, grave shtatzëna iu dhanë kapsula me pluhur karote ose kale, ndërsa reagimet e fetusit u monitoruan me ekografi në javët e 32 dhe 36 të shtatzënisë. Më pas, fëmijët u ndoqën pas lindjes dhe sërish në moshën trevjeçare.

Në testimin më të fundit, fëmijët u ekspozuan ndaj aromave të karotës dhe kale-s, ndërsa studiuesit analizuan shprehjet e fytyrës si reagime pozitive ose negative.

Rezultatet treguan se fëmijët e ekspozuar ndaj karotës para lindjes reagonin më pozitivisht ndaj kësaj aromë edhe në moshën trevjeçare, ndërsa shfaqnin reagim më negativ ndaj kale-s. E njëjta tendencë u vu re edhe tek fëmijët e ekspozuar ndaj kales.

Sipas studiuesve, kjo sugjeron se fetusi mund të formojë kujtime të hershme të shijeve, të cilat ndikojnë në preferencat ushqimore në vitet e para të jetës.

Megjithatë, autorët theksojnë se studimi është i kufizuar në një kampion të vogël dhe nevojiten kërkime të mëtejshme për të konfirmuar këto gjetje.

