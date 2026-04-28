🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 96.66 ▲0.3%
ARI 4,703 ▲0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,065 ▼ -1.65% ETH $2,292 ▼ -2.9% XRP $1.3973 ▼ -2.08% SOL $84.5200 ▼ -2.51%
28 Apr 2026
Breaking
Cili vend në Evropë ka më shumë qendra të të dhënave që nxisin bumin e inteligjencës artificiale? Studimi: Truri i grave tregon plakje strukturore më të ngadaltë sesa i burrave Evis Sala: Shëndeti i gruas duhet të jetë prioritet kombëtar “Ilir Meta dhe tragjedia e rënies”, Iljazaj: Pamja e ish-Presidentit, nga maja e pushtetit në qeli “SPAK para provës së madhe”, Analisti: Duhet produkt nga gjyqet e politikanëve
Menu
Shendeti

Studimi: Truri i grave tregon plakje strukturore më të ngadaltë sesa i burrave

· 2 min lexim

Një analizë longitudinale tregon se truri i femrave plaket më ngadalë në aspektin e volumit dhe të ndryshimeve strukturore krahasuar me trurin mashkullor. Imazhet e rezonancës magnetike kanë zbuluar ndryshime të dendësisë së masës gri dhe të hipokampit, një strukturë kyçe për kujtesën, duke treguar reduktime më të dukshme tek meshkujt.

Studimi përfshiu rreth 4,700 persona të shëndetshëm gjatë një periudhe 14-vjeçare dhe u bazua në rreth 12,500 skanime magnetike, të cilat lejuan ndjekjen e evolucionit të strukturës cerebrale me kalimin e kohës, raporton TV Klan. Analiza tregoi se meshkujt paraqisnin një rënie më të madhe të volumit në disa zona cerebrale sesa gratë.

Sipas autorëve të Universitetit të Kalifornisë, një faktor i mundshëm është roli i kromozomit X, i pranishëm në dy kopje tek femrat, që mund të ndikojë në mbrojtjen strukturore të trurit. Megjithatë, studime të tjera kanë konstatuar se gratë janë më të prekshme nga sëmundjet neurodegjenerative të lidhura me moshën, si Alzheimer, demenca dhe skleroza multiple; në këtë kontekst, një gjen në kromozomin X mund të kontribuojë në inflamacionin e qelizave imunitare të trurit. Sqarimet e mëtejshme kërkohen pasi në këtë punim nuk janë përfshirë grupet me nivel të lartë arsimor dhe intelektual, të cilat mund të ushtrojnë efekt mbrojtës mbi funksionet cerebrale, dhe mostra nuk përfaqëson të gjithë popullsinë.

Përfundimet theksojnë dallimet biologjike në plakjen cerebrale dhe nevojën për hulumtime shtesë që të shqyrtojnë mekanizmat nënligjorë dhe faktorët mbrojtës në popullata më të ndryshme, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu