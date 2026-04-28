Studimi: Truri i grave tregon plakje strukturore më të ngadaltë sesa i burrave
Një analizë longitudinale tregon se truri i femrave plaket më ngadalë në aspektin e volumit dhe të ndryshimeve strukturore krahasuar me trurin mashkullor. Imazhet e rezonancës magnetike kanë zbuluar ndryshime të dendësisë së masës gri dhe të hipokampit, një strukturë kyçe për kujtesën, duke treguar reduktime më të dukshme tek meshkujt.
Studimi përfshiu rreth 4,700 persona të shëndetshëm gjatë një periudhe 14-vjeçare dhe u bazua në rreth 12,500 skanime magnetike, të cilat lejuan ndjekjen e evolucionit të strukturës cerebrale me kalimin e kohës, raporton TV Klan. Analiza tregoi se meshkujt paraqisnin një rënie më të madhe të volumit në disa zona cerebrale sesa gratë.
Sipas autorëve të Universitetit të Kalifornisë, një faktor i mundshëm është roli i kromozomit X, i pranishëm në dy kopje tek femrat, që mund të ndikojë në mbrojtjen strukturore të trurit. Megjithatë, studime të tjera kanë konstatuar se gratë janë më të prekshme nga sëmundjet neurodegjenerative të lidhura me moshën, si Alzheimer, demenca dhe skleroza multiple; në këtë kontekst, një gjen në kromozomin X mund të kontribuojë në inflamacionin e qelizave imunitare të trurit. Sqarimet e mëtejshme kërkohen pasi në këtë punim nuk janë përfshirë grupet me nivel të lartë arsimor dhe intelektual, të cilat mund të ushtrojnë efekt mbrojtës mbi funksionet cerebrale, dhe mostra nuk përfaqëson të gjithë popullsinë.
Përfundimet theksojnë dallimet biologjike në plakjen cerebrale dhe nevojën për hulumtime shtesë që të shqyrtojnë mekanizmat nënligjorë dhe faktorët mbrojtës në popullata më të ndryshme, raporton TV Klan.
